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左批藍營謝福弘、右打民進黨！不滿被稱黑道　鍾東錦要以訟止戰

▲▼ 苗栗縣長候選人鍾東錦競選團隊召開「端正選風杜絕潑髒水 再告曾玟學意圖使人不當選」記者會 。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

▲鍾東錦競選團隊召開「端正選風杜絕潑髒水 再告曾玟學意圖使人不當選」記者會 。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

記者崔至雲／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮，1日在律師羅偉恆陪同下召開記者會，批曾玟學身為苗栗縣議員又是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部的發言人，卻一再抹黑鍾東錦，競總決定要「以訟止謗」，因此再次對曾提出加重誹謗、意圖使人不當選之告訴。

徐廷琮指出，苗栗縣長參選人總共有5位，扣除2人無黨籍參選，其他3人分別代表國民黨、民進黨和時代力量，但這一次卻不見國民黨和民進黨捉對廝殺，民進黨候選人徐定禎還倒過來幫忙國民黨候選人謝福弘抱屈說「民調太低」。

徐廷琮表示，從選戰開打至今，也沒有聽過謝福弘批評綠營，可見是「藍皮綠骨」，他們早就已經同流合「綠」，而唯一代表正藍軍的鍾東錦，有苗栗鄉親當靠山，1藍打3綠，如今民調仍保持第1，因此，對手潑髒水力道只會更加嚴重。

徐廷琮提到，「以訟止謗」是競選總部對抗綠色恐怖的最後一道防線，曾玟學口口聲聲指稱「議長是黑道」，試問哪一個黑道會主動訴諸於法律？反而是他無憑無據、栽贓嫁禍，最後還不忘補一句「黑道背景是媒體認證」，企圖先設下防火線，就是要把責任推給媒體，但如此粗糙的做法，相信法官將會明察秋毫，依據刑法第50條、51條規定，對犯下數罪的被告，將「個別宣告刑度」，也就是所謂的「一罪一罰」，給予其必要之罰則。

羅偉恆說明，曾玟學身為「2022年苗栗縣長選舉徐定楨競選總部發言人」，於10月20日在談話性電視節目上，公然指摘「鍾東錦是黑道大哥，打人傷人都不用自己動手，因為都是旗下的小弟動手」、「鍾東錦在地方做砂石跟土方有兩個左右手非常著名，做砂石的叫做百哥，做土方的、做瀝青的這個叫做貓哥，就是他的地方左右手。」25日又透過社群媒體，公然傳述「鍾東錦不只殺人未遂、殺害致死、也被移送管訓，其黑道背景是媒體認證」。

羅偉恆表示，曾玟學所稱之「貓哥」，實際是苗栗縣長候選人徐定禎之結拜兄弟，這是竹南、頭份地區眾所皆知之事實，但曾玟學卻假裝忽略、甚至刻意隱瞞，明顯是故意誤導選民，而「黑道」、「殺害致死」等說法，也沒有具體事證，因此再次針對曾玟學提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之告訴。

羅偉恆說，前竹南鎮農會總幹事林水堂曾在有數十人、上百人的LINE群組中，公然傳述鍾東錦「是黑道、是造橋及通霄掩埋場的幕後黑手、不當獲取砂石利益等」，在完全沒有事實根據下，抹黑鍾東錦，已經明顯構成加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之告訴。

另，羅偉恆強調，不論刑法誹謗罪、或公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，都是一罪一罰，只要有不實言論涉嫌犯罪，律師團都將蒐集證據，對散佈不實謠言、妨害乾淨選舉風氣者，提起刑事告訴。 

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