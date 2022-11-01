記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到一個月，無黨籍台北市長候選人黃珊珊10月31日公布競選歌曲《未來》MV，與台北市長柯文哲、民眾黨8名市議員候選人一同錄製，不到24小時吸引近2萬人觀看，讓黃珊珊11月1日受訪時開心地現場清唱一段。

黃珊珊臉書於10月31日公布競選歌曲《未來》MV，黃珊珊表示，所有站出來的偉大市民們，都是彼此的英雄，相信​在藍綠之外，政治本質是民眾的笑容，相信直至今日的每一滴汗水，在雨過天晴之後，會映出大大的彩虹。

黃珊珊說明道，這首《未來》是自己與柯文哲，以及台北市議員候選人陳宥丞、黃瀞瑩、陳思宇、楊寶楨、吳怡萱、林珍羽、張志豪、張幸松等人一同錄製，承接市長後依然秉持開放政府、全民參與、公開透明的理念，展開台北下一階段的全新未來。

而柯文哲也於同時間分享《未來》MV，呼籲市民靜下來思考，希望這座城市有什麼樣的未來，「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營是我們信仰的價值，讓我們繼續堅持下去，讓有勇氣的黃珊珊繼續帶給台北人光榮《未來》。」

而黃珊珊11月1日上午拜訪文昌宮，會後接受媒體訪問時，被問及MV在YouTube上不到24小時便點擊率近2萬，黃珊珊聽聞消息後笑答，這首歌叫《未來》，希望可以給台北市更燦爛的未來，「閃閃發亮、一閃一閃亮晶晶。」而黃珊珊也現場清唱一小段。

但歌詞中「閃閃發亮的未來就在手中」，被質疑有2018年丁守中競選歌曲的感覺，黃珊珊回應，大家想太多了，每個作詞者都有他的含義，並不會是特定人的東西。

▲黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝）