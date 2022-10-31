南投公費流感第二階段、12至17歲莫德納次世代　11／1同步開放

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數480例。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數480例，截至10月30日累計確診人數12萬6042例，居家隔離人數1405例，今日解除隔離人數500例，居家照護人數4395例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日死亡新增5人，包括80至89歲4人、60至69歲1人，皆有高血壓等慢性疾病史，其中接種4劑、2劑和1劑疫苗各1人，未接種2人，累計死亡399人。

南投縣衛生局長陳南松提醒，11月1日起開放公費流感第二階段50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，並開放12至17歲青少年接種莫德納次世代雙價疫苗，作為追加劑使用；因秋冬季為流感流行期，接種後也需約2週產生抗體，他建議民眾可依「左流感、右新冠」口訣，同時於不同部位接種流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗，或間隔任何時間接種。

陳南松說，新冠（COVID-19）疫苗需與前一劑間隔至少三個月才可接種，建議民眾先電洽疫苗合約院所，節省等待時間，並記得攜帶健保卡以及新冠（COVID-19）疫苗接種紀錄卡（亦稱黃卡），全縣新冠（COVID-19）疫苗合約院所詳見https://reurl.cc/RX723e。

各鄉鎮流感疫苗合約院所名單請逕至南投縣政府衛生局網站查詢https://reurl.cc/3YQO0l，流感疫苗接種相關諮詢也可洽詢本縣各鄉鎮市衛生所。