「中共犯台我絕不離開台灣」　蘇貞昌承諾：這是責任本該如此

▲行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委吳斯懷1日在立院質詢時指出，日前政壇掀起簽署「不投降書」，非常無聊，不如簽「中共犯台我絕不離開、死守台灣」，要求行政院長蘇貞昌公開承諾；對此，蘇貞昌說，這是我們的責任，本該如此。

吳斯懷今在立院質詢蘇貞昌，表示有媒體跟智庫在分析台灣的民心，如果兩岸開打，會不會像以色列一樣，所有企業家返國共赴國難？還是滯留在外不回來？又或者台灣菁英人才全部跑掉？

蘇貞昌說，戰爭如果真的發生，整個社會受到衝擊，一定會有各種現象，各國都有，比如像俄羅斯要徵兵，都有大量年輕人外逃，「它還不是被打的，是要打人的」。

吳斯懷追問，人才會共赴國難？蘇貞昌說，防衛國土人人有責，國民對國家認同也很高，「在戰爭衝擊下會怎麼樣，我們都希望大家都是人人負起防衛國家的責任，相信歷年來教育也是這樣，我們就只有同舟一命」。

吳斯懷接著問，日前很流行簽署「不投降書」，他覺得非常無聊，不如簽「中共犯台我絕不離開、死守台灣」，要求蘇貞昌呼籲一下，政黨高層、朝野高層，作戰的時候絕不離開台灣。

對此，蘇貞昌說，委員提這個剛好有個例子在眼前，俄羅斯打烏克蘭的時候，當時認為澤倫斯基應該趕快走了，他說他不離開、一定堅守，也就是這樣讓舉世欽佩，「我覺得也應該這樣」。

吳斯懷問，能否帶著閣員公開承諾，穩定民心？蘇貞昌說，這不只是說宣示，這是我們的責任，本該如此；吳再追問，是否絕不會離開台灣？蘇說，「那當然」。