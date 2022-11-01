故宮文物毀損是國際醜聞？　蘇貞昌認同！不排除成立專案小組調查

▲蘇貞昌1日接受陳以信質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

故宮博物院被曝3件典藏文物受損，院方昨已將調查報告送到立法院。國民黨立委陳以信1日揪出3項疑點，要求行政院長蘇貞昌由政院啟動專案小組調查。蘇貞昌表示，待他了解後會斟酌建議，他也認同此案是國際級醜聞。

蘇貞昌今列席立法院施政報告，陳以信就故宮國寶毀損案調查報告提出質疑，指去年事發後故宮院長吳密察何時向院報告？蘇貞昌表示，第一次發生狀況時，吳密察很快就做了報告，但這事涉專業，所以他交代要由專業處理，待調查清楚，責任該追究就追究；另外故宮文物非常多，年代也久遠，過去的保存方法該改革就改革。

對於是否有交代吳密察不要對外說明？蘇貞昌表示沒有，而是說該怎麼處理就怎麼處理，他強調，故宮過去也有各種情況，該怎麼處理都有一套程序。

陳以信再問，根據「故宮典藏文物管理作業要點」的最後一點，如果院藏文物發生損傷或損失，典藏單位要立即陳報，查明情節，並依職權處分，如隱密不報，加重處罰；所以為什麼故宮要對國人隱瞞？蘇貞昌回應，很細的辦法他並不了解。

陳以信也針對故宮調查報告提出許多疑點，他表示，去年2月第一件雙龍小碗破損，外界專家的說法，不是如調查報告所說的非人為毀損，而是寫打開時就裂成數塊，並立即拍照，但報告中所呈現的照片，不是文物包裏或在箱子裡，這跟事實不同。

陳以信也指出，事發後，調查報告說吳密察交辦政風室啟動行政調查，但卻沒講時間點；事實是，事發在110年2月3日，器物處2月9先做內部調查，並將報告影本送政風室，可是政風室直到110年5月31日才書面通知登保處，而到了7月29日跟8月11日才約談相關人士。

陳以信對蘇貞昌說，行政調查本應該盡速，基層人員不管有無犯錯，都該先往上報，你也說吳密察很快就告知你，但為什麼政風室調查動作等了4個月？

陳以信也統整報告的三個疑點：第一、為什麼吳密察延遲報告，事發一年半載卻不對國人公開？第二、事發照片為什麼消失：雙龍小碗破碎照片不是第一現場，破碎現場第一現場照片是否被隱匿？第三、行政調查為什麼拖到3個月以上？遲至5月底才調查？

陳以信據此要求行政院成立專案小組調查，蘇貞昌回應指出，如果委員認為事實還不全，故宮該交代清楚，另外他也會來了解是怎麼一回事，「要不要組專案小組，我了解後會斟酌」。陳以信聽聞後，表達此案是國際級醜聞，蘇貞昌也點頭回應，「對。」