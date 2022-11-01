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「對中共憂慮是自然存在的事」　林飛帆：抗中保台不是選舉議題

▲▼民進黨中國部1日舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會 民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▲林飛帆今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

對於民進黨今年選舉主打「抗中保台」，前黨主席許信良日前表達反對意見稱，地方選舉有很多的因素，不要把地方選舉當作是人民支持和平或戰爭的根據。對此，黨副秘書長林飛帆1日上午受訪說，民進黨不會把「抗中保台」當作選舉議題操作，民間對中共的憂慮是很自然存在的事情，無論是「抗中保台」、「抗共保台」或許信良提出的「民主牌」，其價值理念都是一致的。林也補充，「抗中保台不是選舉議題，而是台灣生存問題」。

▲▼民進黨中國部1日舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會 民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

民進黨中國部今天上午舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會，林飛帆出席致詞，另包括東吳大學政治系助理教授陳方隅、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、淡江大學中國大陸研究所助理教授蕭督圜等學者與會。

針對許信良近日稱，應該提「民主牌」而不是「抗中保台牌」的說法，林飛帆席間接受媒體聯訪時表示，民進黨不會把「抗中保台」當作選舉議題操作，當然民間社會對於中共對台種種舉措的擔憂，是很自然存在的事情，不是哪個政黨能夠操作的；另外，回到價值的基本面，台灣與中國對於自由民主發展有截然不同的看法，台灣走向越來越民主，中國卻是可能由國家主席習近平無限期擔任領導人。

林飛帆說，無論是「抗中保台」，或者許信良提出的「民主牌」，這些價值和理念是一致的，民進黨有義務告訴國人：兩岸的政治制度截然不同，更不應該用前總統馬英九「兩岸互相隸屬」的說法去看待台灣，遑論現在全世界就是用「自由民主的國家」來看待台灣，應該把握國際社會的理解和認識，掌握機會向國際社會做宣傳。

林飛帆強調，兩岸的未來應該是自由價值的選擇，並不是一句「抗中保台」能夠概括的，背後有非常多人民對於自由民主的期待，應該從這個角度來看。

媒體追問，民進黨台北市長候選人陳時中近期提出「抗共保台」，但林飛帆說選舉不該操作這個東西？林說明，他要完整講一遍，外界有很多標籤，包括「抗中保台」、「抗共保台」、「民主牌」等，背後的核心價值講的是同一件事情，就是維持自由民主的生活方式，他認為還是要回歸到價值的本質，爭取國人支持，面對未來各式各樣的團結和挑戰。

林飛帆也說，如同美國期中選舉，台灣的地方選舉也會對國際社會釋放出一些訊息，不管是2024年總統選舉的前哨戰也好，或者有其他的政治意涵，都會被解讀、有國際性的意義，台灣獲得許多國際盟友的支持，此時要傳遞什麼訊息當然是重要的。

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