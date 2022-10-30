等待12年！金門大橋今天通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

記者林名揚、劉人豪／金門報導

國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，也已完成通車前勘驗，將於10月30日下午3點正式通車。

▲金門大橋30日下午正式開放通車。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門大橋是國內第一座最具挑戰性的海上特殊公路橋梁工程，受限金門地區離島地理區位、花崗岩堅硬地質、天候、風浪、海象條件等不確定因素，形成採購招標過程種種困難，最後主體工程CJ02-2C標於105年由東丕營造公司得標。

▲金門大橋工程跨越金門港道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里。（圖／記者林名揚翻攝）

在金門大橋施工團隊持續不斷努力下克服種種困難積極推動，於111年7月22日完成全橋合龍，並在施工團隊在品質、安全控管下，進入通車勘驗最後階段，在相關行車安全與順暢原則下，交通部辦通車勘驗，並於10月25日再召開會議檢討確認大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性。

為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋10月30日開放通車。今(30)日在行政院沈副院長、交通部王部長、縣長楊鎮浯、陳玉珍立法委員及中央地方各界來賓鄉親共同見證下舉行通車典禮，並於下午三點正式開放通車，劃下新的歷史性里程碑。

▲行政院沈副院長、交通部王部長、縣長楊鎮浯、陳玉珍立法委員及中央地方各界來賓鄉親共同見證下舉行通車典禮（圖／記者林名揚翻攝）

金門大橋工程跨越金門港道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，其中於海域深水段為減少橋墩數及滿足航道需求採大跨徑之脊背橋，最大跨徑為200公尺。

金門大橋通車之後將提供烈嶼鄉與金門地區全天候交通聯繫，除可解決大小金門間物資運送、緊急醫療及居民往來不便之現況外，更可藉由大小金門路網之串聯，促進金門地區觀光遊憩系統之開發，達到改善當地居民交通、人道救援及提昇整體觀光價值之綜合效益。

同時，金門大橋開放通車，特殊之脊背橋高樑穗心造型，搭配金烈水道海天一體的天然景致，也將成為金門地區最具代表性的地標，融合金門豐富的閩南、戰地、生態等資源，吸引遊客來金旅遊，促進金門地區觀光及經濟發展，成為觀光熱門新景點和金門新地標。

▲金門大橋將成為新地標，促進金門地區觀光及經濟發展（圖／記者林名揚翻攝）