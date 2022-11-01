陳時中競總：蔣萬安假挺同婚真騙票　「擁抱黨內恐同大將？」

▲陳時中競總舉行「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數25天，民進黨候選人陳時中競總1日舉行記者會，對國民黨候選人蔣萬安提出4問，包含同婚法案假支持、支援救國團假公義、反對開放政治檔案、是否同意李述德圖利遠雄傷害市庫；對無黨籍候選人黃珊珊提出3問，迴避避難層認定甩鍋中央卡蛋、大巨蛋超額分潤比例低、會議內容不公開。

陳時中競選總部於今（31）日由總幹事吳思瑤、台北市議員簡舒培、發言人林楚茵共同舉行「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會。

林楚茵表示，台北市民有必要，也有資格，對於兩位候選人提問，蔣萬安對重大議案的態度搖擺不定，而黃珊珊過去在柯文哲底下3年多擔任副市長，對市政的態度是什麼，過去不處理難道未來會處理嗎？

吳思瑤則說，蔣萬安就是「假萬安」，上個周末兩場遊行，讓大家看到蔣萬安的真面目，蔣萬安說同志大遊行有另外的行程，但陳時中雖然行程很滿，還是排除萬難前去參與份外有意義的同遊20週年活動，有什麼行程比支持進步價值更重要呢？

吳思瑤提到，蔣萬安說對同婚法案有表達支持，但事實上《司法院釋字第748號解釋施行法》全文共表決28次，蔣萬安缺席25次，關鍵的第一條蔣萬安就缺席，而他的競選幹部如費鴻泰、賴士葆、蔣乃辛等人都是反對，請問，蔣萬安是不是被黨內反對同婚的同僚綁架？到底他的立場是支持同婚還是擁抱黨內恐同大將？

吳思瑤也表示，蔣萬安的經典之作，則是《促進轉型正義條例》，表決68次，蔣萬安有63次都跟國民黨團站在一起反對，其中第2條「開放政治檔案、清除威權象徵、還原歷史真相、平復司法不法」的關鍵法案，蔣萬安也是反對，只有第6條表決時投同意票，蔣萬安就用一次表決投機的說自己有贊成轉型正義，但其實蔣萬安的本質就是不斷地搖擺、不斷地討好，根本就是打假球，難怪在中正紀念堂的轉型議題，蔣萬安持續閃躲，也不敢參加民間舉辦的論壇。吳思瑤要問，請問蔣萬安到底是站在威權那一方，還是進步那一方？

吳思瑤指出，蔣萬安的從政之路就是一齣精心規劃的政治大戲，他父親處心積慮讓他回來台灣選立委，不到兩年就要問鼎台北市長，而立法院的幾次表決，蔣萬安也都選擇投機取巧，都是選票考量。吳表示，從一次次的表決就可以看出蔣萬安就是反進步，就是威權的復辟，這欺騙不了聰明的台北市民，蔣萬安就是「假」萬安，是反改革、反進步、真取巧。