　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／桃園選情膠著「誤差範圍內」　綠：鄭文燦第三任期的選舉

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數25天，藍綠選情膠著，一方面，由於該役被視為曾任桃園縣長的國民黨主席朱立倫的「主席保衛戰」，另一方面，綠營人士也不諱言，此役已經變成桃園市長鄭文燦「第三任期」的選舉，民進黨打出「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」的口號，由鄭文燦和黨內大咖們強力輔選，搭配鄭運鵬本來就具備的空戰優勢，民調還有往上成長空間，盼藉此守住北台灣最關鍵的綠地版圖。

一名黨政人士分析，根據內部民調，民進黨在桃園並沒有「落後」或「不利」的狀況，選情仍然是「持續僵持、不相上下」，張善政、鄭運鵬的差距在誤差範圍內，且自從上月底抽號次之後，原本冷淡的選情逐漸升溫，已經熱起來了，藍綠雙方都進入「熱戰」的階段。

黨政人士直言，桃園市的選戰主軸共有兩軌：一是喊出「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」的口號，拜託市民支持鄭運鵬，延續鄭文燦的施政，讓桃園繼續出現後的改變；二是因張善政在2020年總統選舉擔任國民黨候選人韓國瑜的副手，要拋出是否要讓桃園變成「2018年的高雄」，韓國瑜近期出馬為張善政站台，顯示張仍需要韓的加持，想要將韓的人氣轉換成自己選舉的利器。

黨政人士形容，近期鄭運鵬越跑越有氣勢，除了原本耕耘的北桃園外，也積極補足南桃園的組織票，越跑越有氣勢，還傳出跑行程跑到燒聲、瘦了6公斤、下雨天車掃雨鞋全濕等狀況，近期在南桃園的競選總部成立大會，也是人數爆滿，可以感受到濃厚的選舉氛圍。

此外，對於代表民眾黨參選的賴香伶及脫黨參選的鄭寶清，有綠營人士直言，基本上桃園的選舉仍是「藍綠對決」，賴香伶可以吸引到部分年輕選票，但這些人不會轉投張善政，因此張的支持度已經到達天花板，逼近緊繃；反觀鄭運鵬憑藉鄭文燦和黨內天王們積極輔選，仍有往上成長的空間。

另有綠營輔選人士坦言，現在桃園市藍綠選情仍然很膠著，在民調表現上，鄭運鵬在願意出門投票者呈現領先狀態，因此最後階段就是「看誰的支持者願意出來投票」，最重要的是讓綠營支持者有動力出來投票，相信在整個團結氣氛，加上鄭運鵬個人努力，只要支持者肯定鄭文燦的施政要被繼續延續下去，就會是他們投票的動力。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」
租金漲1倍！12年火鍋名店歇業　老闆無奈：房東無法協調
「5.7地震」北部搖晃！　氣象局曝原因
快訊／規模5.7地震！　北部有感最大震度3級
快訊／16:30地震！　初估震度3級以上
買「確診快篩劑」騙防疫險理賠　金管會：被抓到最重判5年
國1走山！　建議改道路線曝
重機妹穿背心「炸出碗公奶」！　釣出本尊尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

幕後／桃園選情膠著「誤差範圍內」　綠：鄭文燦第三任期的選舉

遭爆掃街擋救護車　蔣萬安批「綠營看圖說故事」：造謠才泯滅人性

幕後／主席故鄉保衛戰！朱立倫回防桃園　張善政仍陷膠著

柯旗鼓鹽後援會成立　柯志恩：繼續往成功方向前進

新北第6選區／借鑑梨泰院！李正皓反思大巨蛋　游輝宂談耶誕城

阿北來了！張昭隆「合體柯文哲」造勢　江怡臻免費送2023水果月曆

被嗆「沒有當選機率的候選人」！　林耕仁8點聲明反擊高虹安

愚公移山找來台積電落腳桃園　張善政：何時進入龍潭講的出來嗎

藍委問台海開戰何謂勝算？　邱國正：旗子沒插中央政府頭上不算贏

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

幕後／桃園選情膠著「誤差範圍內」　綠：鄭文燦第三任期的選舉

遭爆掃街擋救護車　蔣萬安批「綠營看圖說故事」：造謠才泯滅人性

幕後／主席故鄉保衛戰！朱立倫回防桃園　張善政仍陷膠著

柯旗鼓鹽後援會成立　柯志恩：繼續往成功方向前進

新北第6選區／借鑑梨泰院！李正皓反思大巨蛋　游輝宂談耶誕城

阿北來了！張昭隆「合體柯文哲」造勢　江怡臻免費送2023水果月曆

被嗆「沒有當選機率的候選人」！　林耕仁8點聲明反擊高虹安

愚公移山找來台積電落腳桃園　張善政：何時進入龍潭講的出來嗎

藍委問台海開戰何謂勝算？　邱國正：旗子沒插中央政府頭上不算贏

泥泥學姊COS《鏈鋸人》波奇塔超兇！「巨球狠夾電鋸」老司機全暈了

悲慘身世曝光！宛宛兒熬出頭擁4房產「揭買房秘訣」

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

「6高富帥網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

送給自己一份禮物／從追經中，找回拈花的微笑

電子菸放口袋「差點燒到GG」　他嚇壞狂拍褲子滅火！釀禍元凶曝光

福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

政治熱門新聞

監院台尼斷交報告出爐　前大使吳進木無國家忠誠意識

陳時中最新民調逆轉黃珊珊！　蔣萬安37％持續領先

柯文哲：我不是唬爛王！　估縣市長「坐一望二」

侯友宜傻眼！槍托K頭根本不會昏

高虹安「被打太慘」　柯文哲傳訊給郭：你安慰她一下

國寶摔破非首例！馬政府也有3件未揭露　他嘆：別噴口水快建立制度

總統大選民調曝！　吳子嘉看國民黨：2024的結果可能提早決定

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

王婉諭警告：故宮「國寶破損」可能再發生

高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保

林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

是污辱！他一句話讓侯友宜炸鍋

國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

IPAC跨國議員今首訪台　將晉見蔡英文、參訪立院

更多熱門

相關新聞

遭爆掃街擋救護車　蔣萬安批「綠營看圖說故事」：造謠才泯滅人性

遭爆掃街擋救護車　蔣萬安批「綠營看圖說故事」：造謠才泯滅人性

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日到基隆陪同基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，但被民進黨立委林楚茵指出，兩人掃街遇到救護車，沒讓路，仍高喊「凍蒜」。蔣萬安稍早回應，當時團隊發現救護車時，第一時間要求隊伍轉進騎樓避開主幹道。民進黨卻看圖說故事，惡意造謠抹黑，他們的作為才是泯滅人性。

幕後／桃園勝負牽動權力消長！朱系人馬強勢回防

幕後／桃園勝負牽動權力消長！朱系人馬強勢回防

柯旗鼓鹽後援會成立往成功前進

柯旗鼓鹽後援會成立往成功前進

張昭隆合體柯文哲造勢　江怡臻免費送2023水果月曆

張昭隆合體柯文哲造勢　江怡臻免費送2023水果月曆

被嗆「沒有當選機率的人」！林耕仁8點聲明反擊

被嗆「沒有當選機率的人」！林耕仁8點聲明反擊

關鍵字：

鄭運鵬張善政賴香伶鄭寶清2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面