幕後／桃園選情膠著「誤差範圍內」　綠：鄭文燦第三任期的選舉

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數25天，藍綠選情膠著，一方面，由於該役被視為曾任桃園縣長的國民黨主席朱立倫的「主席保衛戰」，另一方面，綠營人士也不諱言，此役已經變成桃園市長鄭文燦「第三任期」的選舉，民進黨打出「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」的口號，由鄭文燦和黨內大咖們強力輔選，搭配鄭運鵬本來就具備的空戰優勢，民調還有往上成長空間，盼藉此守住北台灣最關鍵的綠地版圖。

一名黨政人士分析，根據內部民調，民進黨在桃園並沒有「落後」或「不利」的狀況，選情仍然是「持續僵持、不相上下」，張善政、鄭運鵬的差距在誤差範圍內，且自從上月底抽號次之後，原本冷淡的選情逐漸升溫，已經熱起來了，藍綠雙方都進入「熱戰」的階段。

黨政人士直言，桃園市的選戰主軸共有兩軌：一是喊出「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」的口號，拜託市民支持鄭運鵬，延續鄭文燦的施政，讓桃園繼續出現後的改變；二是因張善政在2020年總統選舉擔任國民黨候選人韓國瑜的副手，要拋出是否要讓桃園變成「2018年的高雄」，韓國瑜近期出馬為張善政站台，顯示張仍需要韓的加持，想要將韓的人氣轉換成自己選舉的利器。

黨政人士形容，近期鄭運鵬越跑越有氣勢，除了原本耕耘的北桃園外，也積極補足南桃園的組織票，越跑越有氣勢，還傳出跑行程跑到燒聲、瘦了6公斤、下雨天車掃雨鞋全濕等狀況，近期在南桃園的競選總部成立大會，也是人數爆滿，可以感受到濃厚的選舉氛圍。

此外，對於代表民眾黨參選的賴香伶及脫黨參選的鄭寶清，有綠營人士直言，基本上桃園的選舉仍是「藍綠對決」，賴香伶可以吸引到部分年輕選票，但這些人不會轉投張善政，因此張的支持度已經到達天花板，逼近緊繃；反觀鄭運鵬憑藉鄭文燦和黨內天王們積極輔選，仍有往上成長的空間。

另有綠營輔選人士坦言，現在桃園市藍綠選情仍然很膠著，在民調表現上，鄭運鵬在願意出門投票者呈現領先狀態，因此最後階段就是「看誰的支持者願意出來投票」，最重要的是讓綠營支持者有動力出來投票，相信在整個團結氣氛，加上鄭運鵬個人努力，只要支持者肯定鄭文燦的施政要被繼續延續下去，就會是他們投票的動力。