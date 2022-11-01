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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安3度出包　吳思瑤批「擋救護車」：無情無義無恥

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，民進黨立委林楚茵公布一段影片質疑，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路。對此，民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，這是無情、無義、無恥，讓人無力、無奈的是，這個「無料」之人要參選台北市長，如果不幸由他出線，那整個台北都要「無語問蒼天」了。

▲▼國民黨台北市長參選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票。（圖／林楚茵提供）

▲林楚茵製圖質疑蔣萬安。（圖／林楚茵提供）

對於綠營指控，謝國樑競辦發言人余治明表示，整場活動都全程直播，團隊現場發現有救護車，第一時間馬上將隊伍引導到騎樓下，並由同仁詢問前方狀況；經與警方確認救護車仍在現場處理傷患、車輛尚未需要移動後，便儘速將隊伍引導越過救護車繞進內市場，避開救護車動線，直到救護車離開後，隊伍才步行回主幹道，繼續進行掃街拜會。

不過，吳思瑤仍撰文批評蔣萬安說，第一次叫「無知」，第二次是「無能」，第三次，就是「無情」加上「無義」加上「無恥」了。她回顧，9月底蔣萬安市場掃街老婦路倒，蔣萬安先一愣、再繼續拜票、在幕僚提醒下才回神，而團隊竟還在現場自嗨吆喝「你們都上了蔣萬安的直播囉！」無知也欠缺危機處理能力的蔣公子，一時恍神不知所挫，鏡頭可是拍得清清楚楚。

吳思瑤指出，第二次是10月中旬尼莎颱風釀災，內湖隧道崩塌，即使任近在咫尺，離災害事件現場車程10分鐘不到，蔣萬安第一時間依舊先去拜票跑攤拚選舉，硬是遲了陳時中3小時、被罵翻之後才去勘災，這一次，蔣萬安是有選擇的，只是他的「選擇」與「應變」背離人性與常理，完全無能也失格。

吳思瑤感慨，萬萬沒想到兩星期後，今天蔣萬安又出包了，他與謝國樑合體拜票，後方有救護車急需讓道，蔣萬安團隊居然不顧人命，佔路搶道、喊完凍蒜再讓路，不是短短幾秒，是長達幾分鐘，選舉選到泯滅人性，鏡頭下無所遁形。她批評，「這是第三次，蔣愣愣還要謅什麼理由？還有什麼說詞？還要耍無辜？一而再、再而三，從無知、無能到無情無義，甚至近乎無恥，再三驗證下，讓大家看見真實的蔣萬安！」

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