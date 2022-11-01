拉抬桃園6新人　朱立倫：培養年輕優秀候選人接棒！

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為新提名市議員候選人謝克洋站台，籲請選民支持讓優秀新人接棒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選戰倒數最後一個月，國民黨主席今（1）日到桃園，為6名新提名市議員候選人站台助選，朱立倫指出，國民黨這次在全台提名很多優秀青年，懇請鄉親給予年輕候選人機會，其中在桃園特別培養多位年輕候選人，希望國民黨能一棒接一棒、一代接一代，這次國民黨在桃園「一定要過半、也一定會過半」，加上最強母雞張善政帶領下，最後一定能勝選。

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為桃園區新提名市議員候選人張碩芳站台，籲請選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫今天到桃園，分別前往中壢區的市議員候選人謝克洋競選服務處、桃園區的桃園張碩芳競選服務處、蘆竹區的錢龍競選服務處、龜山區的林明義競選服務處、孫韻璇競選服務處，以及八德區的張碩芬競選服務處站台助選，向鄉親爭取支持。

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為蘆竹區市議員候選人錢龍站台，籲請選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫受訪時表示，這6名市議員候選人都是國民年輕優秀人才，國民黨這次培養多名年輕優秀候選人，他來桃園懇請鄉親給年輕人一個機會，希望國民黨能一棒一接一棒、一代接一代，讓年輕候選人讓桃園更強、更好，這次選舉國民黨在桃園市議會「一定要過半、也一定會過半」，再加上最強母雞張善政帶領下，最後一定能勝選。

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為龜山區市議員候選人林明義站台，籲請選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員褚春來也提出，國民黨近年來人才有斷層現象，這次有這麼多年輕人願接棒是國民黨的福氣；朱立倫強調，今天到6名參選市議員的國民黨新人，都是第一次參選，這是國民黨年輕世代，象徵國民黨新人輩出，提拔新人意味非常濃厚。

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為龜山區市議員候選人孫韻璇站台，籲請選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今（1）日為八德區市議員候選人張碩芬站台，籲請選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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