▲侯友宜認為職位不重要，重要的是定位。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

警察市長侯友宜接受ETtoday《欣儀最政點》節目訪問，聊聊他的過去和未來，被主持人王欣儀問到最近一次吵架是跟誰，他笑說同仁不敢跟他吵，而他不敢跟太太吵，但之前有人質疑他不敢捍衛中華民國，讓他真的很生氣。更多警察故事請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

身為曾經的警察，緝捕過陳進興、張錫銘等要犯，他說最近一次和人吵架，是議員質疑他不敢捍衛中華民國，他說他在槍林彈雨中過日子，看過那麼多生死，同仁就在他面前蓋國旗送走，他做的就是守護國家的事，「蛤！再問下去不是污辱我！」這種質疑讓他氣炸。

父母在今年相繼離世，姪子納豆也腦中風擦身鬼門關，侯友宜從警生涯經歷過許多自己和他人的悲歡離合，鐵漢也有柔情面，說到早年看著孩子和同仁先走，他流露不捨神情與淡淡哀愁，被主持人、北市議員王欣儀問到現在的人生觀，他勸世學會放下、勇敢往前走，但要記得別人對你的好。

侯市長是2024熱門人選，王欣儀提問會承諾做好做滿、還是選總統？侯友宜說，他認為職位沒那重要，「重要的是定位，人家怎麼看你。」他做過15個職位，理念就是把握當下好好做事，好好做自己，離開時別人會給你定位。

侯友宜還分享許多從警小趣事，像是電視劇常演的刑警第一句問嫌犯「人是不是你殺的」，他絕對不會問，請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。