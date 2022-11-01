XBB、BF.7雙襲台！　專家：下波疫情最快農曆春節再起

記者黃翊婷／綜合報導

台灣昨日（10月31日）爆出首例BF.7、XBB本土個案，指揮中心表示，新型變異株更具有免疫逃脫力，預測XBB將成為東亞、東南亞地區下個主流病毒株。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬預估，台灣下一波疫情最快可能會落在農曆春節左右，除了XBB以外，BQ.1／BQ.1.1、BF.7也有可能成為下一波主流病毒株。

▲黃高彬預估，台灣下一波疫情可能會落在農曆春節左右。（資料照／記者林敬旻攝）

針對國內出現首例BF.7、XBB本土個案，指揮中心醫療應變祖羅一鈞表示，根據WHO整理的資料指出，XBB有較高的重複感染率，但主要發生於流行Omicron前（如Alpha或Delta）的感染者，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫，目前風險評估傳播和重複感染可能增加，但疾病嚴重度並沒有提高。

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截至目前為止，國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，BA.5為1200例、XBB為6例、BF.7為4例、BQ.1/BQ.1.1為6例、BA.4為104例、BA.2.75為62例、BA.2為1028例。另外，累計本土確定病例BA.5為1013例、XBB為1例、BF.7為1例、BA.4為5例、BA.2為2525例，尚無BA.2.75、BQ.1.1/BQ.1.1本土確定病例。

根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬認為，XBB主要流行於印度、東南亞地區，中國與歐美地區則以BF.7為主，BQ.1／BQ.1.1目前也是歐美地區比較多，他並不意外台灣也發現相關變異株的本土病例，預估國內下一波疫情可能會落在農曆春節左右，至於下一波主流病毒株會是哪一種，目前還有待觀察，現階段亞洲暫時以XBB為主，歐美則幾乎沒有防護措施，所以傳播速度比較快，因此BQ.1／BQ.1.1、BF.7也有可能成為主流病毒株。

▲XBB變異株已於全球至少35個國家檢出。（圖／指揮中心提供）

民眾究竟要如何因應新型變異株，台大醫院小兒科醫師李秉穎表示，新型變異株在解封的狀態下「進來速度會更快」，民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，因為病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

「人群聚集處、飛機上感染風險極高」，李秉穎說，聽過不少人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺，民眾一定要戴好口罩，上廁所時也要注意接觸傳染。

由於BQ.1.1及XBB免疫逃脫能力更強，指揮中心表示，現有單株抗體藥物確實對BQ.1.1和XBB預防治療效果打折，不過，口服抗病毒藥物對新變異株無抗藥性，仍能有效治療。

羅一鈞進一步解釋，在BA.1～BA.5流行過程中研發出來的單株抗體，雖對新型變異株的預防治療效果打折，對此前的變異株仍有治療或預防效果，好消息是口服抗病毒藥物及注射用型瑞德西韋，沒有報告指出對新型變異株有抗藥性，國內最常用的藥物都還是有效。

而疫苗的部分，羅一鈞提到，已有次世代疫苗問世可提供大家注射，預期對新型變異株應有預防效果在。