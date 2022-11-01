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4星座年底前好運加持！射手財運回歸、雙魚準備迎接心動

▲▼運勢,日出,好友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲4星座年底前好運加持、事半功倍。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

2022年轉眼間已經進入11月，年初設定的目標和計畫，你完成了幾項呢？如果沒有實現，也別太快放棄，還有剩下2個月的時間可以拚一下！尤其是《科技紫微網》整理出的4大星座，年底前在好運加持下事半功倍，不妨抓緊機會。

射手座

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射手座的財運終於回歸了，但不是牌桌上的偏財運那一類的運勢，而是努力工作換來的正財運。接下來這段時間，只要能把握機會表現自己，就能夠得到老闆、上司的青睞，也會為你新年升職加薪的考評贏得一個好印象。若想要額外多賺取點業外之財，可多多向外結交新朋友，有望從他人的成功經驗中找到新的賺錢方向。

部分射手座會在近期遇到意料之外的插曲，比如工作上的臨時變動等。別擔心，最後這2個月非常有可能彎道超車，讓你順利前往自己想去的行業或公司

處女座

本年度最後這2個月，處女座會發現自己的狀態漸入佳境。雖然多少還是有些工作壓力，但火星在十月底進入你的第十宮，為你的油箱加滿了燃料，效率和行動力直線飆升，也給你帶來許多表現能力的機會。

越接近年底，你會越能感受到，自己的生活突然放鬆了不少。朋友陸續邀約，讓你的社交生活豐富起來，但是人情往來或應酬也隨之增多，存款自然就不知不覺減少了。不過，縱容自己享受生活，給自己今年畫上一個快樂的句號，當然是不錯的選擇啦！

金牛座

金牛座的朋友，有沒有感覺到你在這個下半年花了不少錢？不過，本年度最後幾個月，你會得到回報，因為這些錢會以另外一種方式回流到你們的身上。你今年的整體運勢走的就是這樣一條先苦後甜、先抑後揚的曲線。

單身的金牛座可以準備好迎接感情上的新動向了，10月底木星進入雙魚，會為你打破沉悶孤寡的氛圍。別再扭扭捏捏，大方對你感興趣的人傳遞信號，愛情上會有突飛猛進的進展，甚至有閃婚的可能哦。戀愛中的人也會進一步發展，非常適合訂婚、結婚。

雙魚座

雙魚座的朋友們，木星在本月底來到你們的命宮，意味著一些幸運的事情會發生在本年度最後2個月。如果你正在等待某個通知或回應，在這期間就會收到消息。工作方面你們今年的努力已經夠多了，也是時候來關注感情的問題了。

是的！最後三個月，你的感情方面終於奏起了浪漫的主旋律，單身者整個人變得更加積極向上，走到哪裡都發光，魅力比以前更強了。就算你不刻意參加社交活動拓展人脈，工作場合上也會有人受你認真工作的樣子吸引，準備好在年底這兩個月裡迎接心動的感覺吧。

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