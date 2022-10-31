不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

▲12星座男害怕為對方帶來困擾，因此選擇不聯繫。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

當另一伴變得不大聯繫你，大多數的人都想知道原因，據《星座好朋友》網站分析，12星座男若和你沒有發生什麼不愉快的事，卻突然減少和你聯絡次數，或許背後是有原因的。

遇到困難的時候

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

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這些星座男「遇到困難的時候」不聯絡你，也許他們很需要幫助，但卻依然不會聯絡你，又總是在你面前盡力裝作沒事，並不是不想讓你干涉他們的事，只是他們不想讓你擔心，他們希望你永遠開心、沒有煩惱，這些事情，他們認為自己還還扛得住，等到一切都處理好了再跟你說也不遲，不想讓你承受太多負面情緒。

當你在忙的時候

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座男「當你在忙的時候」不聯絡你，其實他們也很想你，只是他們選擇不去打擾你，畢竟已經無法幫你分擔忙碌，更不應該再讓你分心，所以他們總是壓抑著自己的想念，站在你的角度替你著想，在你忙碌的時候，當個隱形的另一半，只是靜靜地等著你、想著你，期盼著你趕快忙完，就可以趕快抽身來陪伴他們，所以你不需要擔心，他們一直守著你，哪裡都不會去。

時間太晚的時候

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

這些星座男「時間太晚的時候」不聯絡你，即使他們當下有很多想說的話，他們也會為了你留到明天再談，因為對他們來說，你現在最該做的是好好休息、好好睡覺，你的健康比任何事情都來的更重要，所以即使你主動打過去，他們也會催促著你趕快掛了電話、早點休息，他們真的希望你能健