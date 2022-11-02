下潛6,500m與小白鯨共游！絕美必拍「光之影海洋展」亮點搶先看

▲絕美「光之影海洋展」今年冬天首度來台。（圖／翻攝自IG @nakedocean.tw；以下同）
記者胡至欣／整理報導
繼暑假掀起打卡熱潮的「AI占卜展」後，日本光影創意公司NAKED INC.再度來台秀一手！「光之影海洋展」利用光影藝術、傳感體驗、專屬香氛及音樂等元素的融合，打造360°沉浸式饗宴，帶你下潛6,500m看見神秘深海世界，實現與小白鯨共游的夢幻時光，堪稱今年冬天最浪漫、好拍的展覽之一。
「光之影海洋展」2019年在日本和上海舉辦皆有高人氣，時隔3年首度來台特別重新升級製作，台灣專屬3大展區將於12月在臺灣科學教育館正式亮相，帶領觀眾從沙灘進入光之影海洋世界，一步一步潛入6500米的深海，周遭出現的生物及景觀也會隨之變化。
「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」八大展區亮點搶先看，想被大海療癒、愛拍美照的快筆記！
To the Sea 進入海洋
陸地與海洋的交界點，一起慢慢走進海底的世界，體驗被真實的水所包圍，感受環繞四周的水聲和舒適的冷感體驗。
Fluid Wall 流動之牆
在創造海洋藝術的牆面上，與流動的水母進行互動，創造出特殊的奇幻景色。
Shoal of Shadows 沙丁魚遊行
由地球上最大的魚群編織而成的海洋奇蹟。在沙丁魚飛奔騰於海中的樣貌及互動中體驗動態瞬間中，表現豐饒之海的壯觀表演。
Ocean Food Chain 海洋食物鏈
參觀者的頭部將在此區轉化變形為各種魚形，在吃掉各種繽紛的微生物同時，會變得越來越大，變身成另一種海洋生物， 穿梭於海洋食物鏈世界中。
OCEAN Tunnel 海洋隧道 尋找深海魚
隱藏版全新展區。在此空間通道間仿佛處於潛水艦裡，利用特殊印刷技術，在手機閃光燈拍攝的瞬間將會產生特殊的深海魚圖案。
Into The Deep 潛入深海
如同搭乘通往深海的電梯般，從海面前往神秘的深海世界6,500m，四周的海底景象也回隨著深度而變化。
PARADISE 深海樂園
充滿生命的深海360°沉浸式空間，由小白鯨帶領各位一同感受海域中的生命力，最深層海底的海洋生物將出現在眼前！
LIFERIUM 生命水族館
感受生命奧妙的水槽藝術，透過折射效果，虛擬水槽中將呈現KALEIDO JELLYFISH水母悠游的姿態和其他海洋生物熠熠生輝。
▲影片取自Facebook，如遭刪除請見諒。
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