嘉基照服員育樂嘉年華活動　闖關體驗與手作課程助紓壓

▲▼ 嘉基舉辦照服員嘉年華，闖關體驗與手作課程協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了慰勞在疫情期間持續堅守崗位的照顧服務員，嘉義基督教醫院長照服務發展中心29日在松田崗蒙古渡假村舉辦「疫起釋fun愛~歡喜來逗陣」長照育樂嘉年華活動，內容包含闖關體驗與手作課程，為150名照顧服務員提供紓壓時間，好好放鬆。

隨著高齡社會的演變，照顧服務員逐漸進入家庭，並扮演重要的照顧角色，他們無形中也分擔了許多家庭照顧者或家屬的身心壓力；在新冠疫情壟罩之下，居家服務員的工作增添了不少挑戰，儘管如此，他們依然秉持著敬業的精神堅守崗位，用最嚴謹的態度來提供長輩們的照顧服務。

嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，「長照育樂嘉年華活動」已邁入第3屆，前2屆活動都獲得照服員正面的回饋，今年共有約150名照服員夥伴參與，設計的戶外闖關體驗活動不僅是玩樂，更將照顧服務「自立支援」的實務經驗融入其中，讓參與者都能會心一笑。「自立支援源自於日本，意思是重視長者本身的意願，透過適當的輔助與資源，支持他們利用現有的身體功能，來維持原來的生活。如此不僅能夠維持長者日常生活的獨立，也能替社會減少照顧上成本的支出。」林月娥補充並舉例，平常為避免長輩功能退化，可以請他們用毛筆字來刻畫出生活回憶的點滴以抒發心情，也藉此鍛鍊手部肌力，防止退化；而這次「書壓創作、創意紓法」關卡則是讓照顧服務員也能夠運用毛筆字寫出平時工作中的酸甜苦辣，藉此達到紓發效果。

已經第三次參與嘉年華的資深照服員許嘉偉表示，感謝嘉基對照服員的辛勞付出感同身受，用心辦理照顧嘉年華活動，自己也藉此機會與同事有工作場域之外的互動與連結，每一次參與都能夠釋放壓力、好好充電，繼續為嘉義縣的長輩提供照顧服務。

嘉基副院長周恬弘說，台灣人口高齡化已經是台灣社會面臨的課題，民眾逐漸能從生活中感受到「高齡化」所帶來的影響：平均壽命延長衍生出疾病、退化、失能...年長者需要被照顧的時間加長，使得照顧者的照顧負擔也日益沉重，亟需仰賴居家服務與服務員的介入；隸屬嘉基體系下的多加長照看到了照顧服務員們的需要，面對各式各樣的服務對象，難免會遇到挫折、困境，能替照顧服務員這群隱形的社會英雄充電、和他們並肩努力是醫院的榮幸。