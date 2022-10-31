　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉基照服員育樂嘉年華活動　闖關體驗與手作課程助紓壓

▲▼ 嘉基照服員嘉年華協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基舉辦照服員嘉年華，闖關體驗與手作課程協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了慰勞在疫情期間持續堅守崗位的照顧服務員，嘉義基督教醫院長照服務發展中心29日在松田崗蒙古渡假村舉辦「疫起釋fun愛~歡喜來逗陣」長照育樂嘉年華活動，內容包含闖關體驗與手作課程，為150名照顧服務員提供紓壓時間，好好放鬆。

隨著高齡社會的演變，照顧服務員逐漸進入家庭，並扮演重要的照顧角色，他們無形中也分擔了許多家庭照顧者或家屬的身心壓力；在新冠疫情壟罩之下，居家服務員的工作增添了不少挑戰，儘管如此，他們依然秉持著敬業的精神堅守崗位，用最嚴謹的態度來提供長輩們的照顧服務。

▲▼ 嘉基照服員嘉年華協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，「長照育樂嘉年華活動」已邁入第3屆，前2屆活動都獲得照服員正面的回饋，今年共有約150名照服員夥伴參與，設計的戶外闖關體驗活動不僅是玩樂，更將照顧服務「自立支援」的實務經驗融入其中，讓參與者都能會心一笑。「自立支援源自於日本，意思是重視長者本身的意願，透過適當的輔助與資源，支持他們利用現有的身體功能，來維持原來的生活。如此不僅能夠維持長者日常生活的獨立，也能替社會減少照顧上成本的支出。」林月娥補充並舉例，平常為避免長輩功能退化，可以請他們用毛筆字來刻畫出生活回憶的點滴以抒發心情，也藉此鍛鍊手部肌力，防止退化；而這次「書壓創作、創意紓法」關卡則是讓照顧服務員也能夠運用毛筆字寫出平時工作中的酸甜苦辣，藉此達到紓發效果。

▲▼ 嘉基照服員嘉年華協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

已經第三次參與嘉年華的資深照服員許嘉偉表示，感謝嘉基對照服員的辛勞付出感同身受，用心辦理照顧嘉年華活動，自己也藉此機會與同事有工作場域之外的互動與連結，每一次參與都能夠釋放壓力、好好充電，繼續為嘉義縣的長輩提供照顧服務。

▲▼ 嘉基照服員嘉年華協助紓壓。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基副院長周恬弘說，台灣人口高齡化已經是台灣社會面臨的課題，民眾逐漸能從生活中感受到「高齡化」所帶來的影響：平均壽命延長衍生出疾病、退化、失能...年長者需要被照顧的時間加長，使得照顧者的照顧負擔也日益沉重，亟需仰賴居家服務與服務員的介入；隸屬嘉基體系下的多加長照看到了照顧服務員們的需要，面對各式各樣的服務對象，難免會遇到挫折、困境，能替照顧服務員這群隱形的社會英雄充電、和他們並肩努力是醫院的榮幸。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／貨輪彰化外海「故障沉沒」！12人失蹤
全麥吐司1動作「營養全沒了」　醫揭真相：沒比較健康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監委巡察桃園市議會　邱奕勝：政治因素介入民眾不信任政府建設願景

嘉義打卡新亮點　水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

嘉基照服員育樂嘉年華活動　闖關體驗與手作課程助紓壓

史瓦帝尼孕產婦與嬰兒保健功能提升計畫　6年成功訓練30名種子教師

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

打造多元幸褔居住城市　 嘉義市原住民族「優慕呢」祈福祭登場

嘉義縣社區複合式健康篩檢服務20年　累計服務超過41萬人

搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品喊價熱賣

嘉義「秋日烘焙野餐日」　推出限量吳寶春麵包野餐組合共200組

嘉市府廉政平臺教育訓練　掌握履約管理工程

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

梨泰院死傷增至303人　總統尹錫悅夫婦前往弔唁

監委巡察桃園市議會　邱奕勝：政治因素介入民眾不信任政府建設願景

嘉義打卡新亮點　水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

嘉基照服員育樂嘉年華活動　闖關體驗與手作課程助紓壓

史瓦帝尼孕產婦與嬰兒保健功能提升計畫　6年成功訓練30名種子教師

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

打造多元幸褔居住城市　 嘉義市原住民族「優慕呢」祈福祭登場

嘉義縣社區複合式健康篩檢服務20年　累計服務超過41萬人

搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品喊價熱賣

嘉義「秋日烘焙野餐日」　推出限量吳寶春麵包野餐組合共200組

嘉市府廉政平臺教育訓練　掌握履約管理工程

快訊／深夜豪雨彈狂炸「11縣市」！　一地區紅色警戒亮了

張庭林瑞陽傳銷案聽證會要辦了　中媒曝「罰金恐破441億」

魯拉當選巴西總統　挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

「原子」小孩捲風波　天王星「出道日蒙塵」嘆：世事難料！

閃光彈來襲　《因為不是真正的夥伴...展開慢活人生》第二季製作確定

《新．超人力霸王》台票房直逼千萬！　加碼推「56年前原版」回歸

綠谷手套實體化！《我的英雄學院》推笨久手套、搭載Smash音效

大S因一句話衰被疑「婚內出軌」！《VOGUE》緊急修片...經紀人出聲滅火

女跪梨泰院淒喊「男友不在了」！她見老父哭斷腸鼻酸：不會再來這

韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

相關新聞

照服員摔傷老人害身亡　主管竟找人頂替

照服員摔傷老人害身亡　主管竟找人頂替

屏東一名外籍照服員2020年9月替長期臥床的陳姓長者換尿布，因不慎滑倒導致老翁受傷死亡。照護中心蘇姓主管得知後，為了卸責、避免內部真假班表曝光，竟教唆另一名員工頂替，結果其它員工看不下去檢舉，全案才曝光。屏東地院審理後，本月依教唆頂替罪對蘇姓主管判刑2個月，得易科罰金，緩刑2年。至於涉犯過失致死部分，另行審理。

台東文健站聯合成果展　首邀外縣市交流

台東文健站聯合成果展　首邀外縣市交流

畢業即就業　台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員

畢業即就業　台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員

嘉基提供腹部超音波檢查　免費名額200人

嘉基提供腹部超音波檢查　免費名額200人

22歲甜美照服員正面曝　公嬤搶著要她當孫媳婦

22歲甜美照服員正面曝　公嬤搶著要她當孫媳婦

關鍵字：

嘉基照服員育樂嘉年華活動

讀者迴響

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面