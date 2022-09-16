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社會 社會焦點 保障人權

外籍照服員摔傷老人害身亡　長照中心主管竟找人頂替

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲照服員不慎摔傷長者致死，主管竟教唆另一人頂替，遭內部員工檢舉。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名外籍照服員2020年9月替長期臥床的陳姓長者換尿布，因不慎滑倒導致老翁受傷死亡。照護中心蘇姓主管得知後，為了卸責、避免內部真假班表曝光，竟教唆另一名員工頂替，結果其它員工看不下去檢舉，全案才曝光。屏東地院審理後，本月依教唆頂替罪對蘇姓主管判刑2個月，得易科罰金，緩刑2年。至於涉犯過失致死部分，另行審理。

判決書指出，梁姓女子2020年2月入境，在屏東縣某長照中心擔任照服員，同年9月被叫去另一家長照中心幫忙，不料替一名陳姓長者更換尿布、床單時，剛一把抱起對方，就因鞋子未穿好滑倒，導致2人雙雙摔傷。3天後，陳姓長者因骨折大量失血，不幸在長照中心死亡。

蘇姓主管為避免家屬究責、內部長期混用真假班表一事曝光，竟要求假班表上的員工頂替梁女，並接受檢察機關偵辦。內部員工看不下去，主動出面檢舉，全案才曝光，蘇男、梁女也雙雙被送辦，目前梁女所涉過失致死尚在審理，蘇男則被依教唆頂替罪起訴。

屏東地院審理判刑2年，但考量蘇男坦承犯行，又無前科，有悛悔之意，應已知警惕、無再犯之虞，因此給予緩刑2年，但為使被告記取教訓，考量其經濟狀況，諭令須支付公庫6萬元。若未履行，檢方可依法向聲請撤銷緩刑，全案仍可上訴。

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