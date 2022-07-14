嘉基提供腹部超音波檢查　免費名額200人...歡迎民眾利用

▲▼ 嘉基腹部超音波檢查。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院與肝基會合作將於7月24日辦理免費腹部超音波檢查，協助民眾早期發現肝癌、早期治療，預計提供200個名額，建議40歲以上，逾一年未作腹部超音波檢查的民眾，趕快報名，一起為健康做把關。





我們都知道肝是無聲的器官，卻也是人體重要器官之一，一旦發生問題往往為時已晚，在台灣沒有B肝疫苗的年代，許多新生兒在出生後因為母體垂直傳染而造成B型肝炎，所幸現在的新台灣人(民國74年以後出生的人)在出生後接受B肝疫苗的施打，大大降低了罹患B型肝炎的機率。

但近年來大眾生活水平提升、高醣、高油、高熱量的飲食偏好及缺乏運動等等，使得脂肪肝人口逐年上升，根據2021年由肝病防治學術基金會(簡稱肝基會)與全台12家醫療院所合作舉辦的全民免費超音波篩檢活動資料顯示接受檢查的總人數1912人，其中1064人有脂肪肝，比率高達56%。而在嘉基183名受檢者中，篩出有脂肪肝的民眾佔六成，另外，還有2人疑有不明腫瘤。這都提醒了我們早期發現、早期治療、定期追蹤的重要性。

肝基會嘉義分會執行長也是嘉基肝膽腸胃科醫師陳啟益表示，保護肝臟首要日常作息正常，不熬夜、睡眠充足，飲食應多食用富含維他命 A、C 的黃綠色蔬菜及水果、新鮮天然的食物，避免食用高脂肪或油炸、油煎或油酥的食物，忌暴飲暴食，忌菸酒，搭配適當運動，維持理想體重的範圍，最後提醒一定要記得作定期檢查。

嘉基醫院與肝基會舉辦免費腹部超音波肝癌篩檢活動，將在7月24日(日)上午08:30~11:30於嘉基門診大樓舉行，除了幫報名民眾檢查肝臟外，也會一併檢查膽囊、胰臟、脾臟及腎臟，歡迎40歲以上的民眾踴躍報名參加，即日起開始報名，限額200名，額滿為止，活動報名網址:https://forms.gle/HpNxG8xourPpLBvJ6 (或掃描QR碼)，活動及報名相關訊息請電洽 05-2765041分機2513。