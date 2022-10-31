快訊／11縣市豪大雨特報！宜蘭縣恐有超大豪雨　入夜炸雨彈

▲氣象局31日晚間針對11縣市發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局31日晚間5點45分針對11縣市發布豪大雨特報，表示由於東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有局部超大豪雨發生，台北市山區、基隆北海岸已有局部大豪雨發生。

氣象局表示，31日基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含綠島、蘭嶼）、屏東恆春半島有局部大雨或豪雨；桃園市、新竹縣、苗栗縣至台中市以及屏東山區有局部大雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，31日北部、東半部降雨明顯，宜蘭山區兩日累積達到1500毫米左右，台北山區也有接近600毫米；氣溫方面，各地雲量偏多，北部、東半部高溫為23至25度，中南部高溫為26到28度。

11月1日仍持續受東北季風、颱風外圍環流影響，水氣偏多，不過整體降雨稍減緩些，主要在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島，局部雨勢仍較明顯且持續，特別在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢更大，有大雨或豪雨發生的機會，中南部地區雲量偏多，大多為多雲的天氣，有零星降雨機會。

氣溫方面，11月1日各地低溫為19至21度，白天高溫在新竹以北及宜蘭為21至23度，整日氣溫變化不大，感受濕涼，而其他地區白天高溫回升到27到30度，早晚偏涼、白天則溫暖舒適。

▼氣象局31日晚間針對11縣市發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）