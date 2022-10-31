吳達偉、黃珊珊合唱《海波浪》！　柯文哲台上聽傻…表情成亮點

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選在下月底登場，《ETtoday新聞雲》持續為您整理新北第5選區候選人動態。民眾黨候選人吳達偉30日參加餐會，和台北市長候選人黃珊珊激情合唱，結果民眾黨主席柯文哲聽到後當場傻住，畫面相當逗趣。另外，上周末民進黨候選人戴瑋姍、黃俊哲和無黨籍候選人李婉鈺都圓滿舉行競選總部成立大會。

▲吳達偉和黃珊珊合唱，柯文哲的表情成亮點。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

吳達偉在臉書PO出參加全民計程車行在新北板橋果菜市場舉辦30周年感恩餐會的影片，開玩笑說「麥克風來，我就唱」。從影片中看到，他和黃珊珊拿著麥克風合唱歌曲《海波浪》，不過亮點卻是鏡頭右側的柯文哲，2人忘情合唱的時候，柯文哲就站在前方一動也不動，聽到吳達偉說「拍手鼓勵一下」，他才終於做出動作。

▲柯文哲聽到「鼓掌一下」才做出反應。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

不過柯文哲下秒聽到黃珊珊和吳達偉又開始唱歌，就不停左右張望，還做出招牌的抓頭姿勢，看起來和其他人在不同的世界，模樣相當逗趣。吳達偉也透露，台下助理看到這幕，忍不住笑說「我還以為那是柯P的人形立牌」。網友看到後也表示「阿北本色！！大家就是喜歡他這樣實在」、「可能不開心沒有麥」、「哈哈哈阿北難得被當塑膠」。

▲戴瑋姍在上周六舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

此外，也有不少候選人趁著上周末成立競選總部。戴瑋姍在29日舉行競選總部成立大會，並在臉書透露，現場湧入超過上千人，共有72位板橋現任里長、19位里長候選人、1位士林里長，以及許多公會理事長、協會會長、各廟宇幹部、各市場自治會幹部、扶輪社、同濟會、獅子會，地方的耆老仕紳等，希望倒數的日子持續衝刺，爭取再努力4年的機會。

▲李婉鈺在30日舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）

李婉鈺的競選總部大會在30日圓滿落幕，「現場有超過2000名支持者」，看到場外人行道上也都擠滿了人，不禁感動表示「這麼多的長輩好友下著雨，還是換上雨衣留在現場支持我，讓我更有力氣使命要為大家拼下去」。現場除了板橋里長及眾多的里長候選人之外，她也特別感謝自己母縣雲林縣長張麗善連線支持，還有許多雲林民眾特別前往支持。

▲黃俊哲在30日舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自黃俊哲臉書）

黃俊哲也在30日舉行競選總部成立大會，表示現場天氣雖然不好，但仍有許多民眾無畏風雨到場支持，「現場超過3000人」。他也特別感謝立委羅致政、張宏陸、林佳龍夫人廖婉如，以及板橋各里里長、前台北縣議員黃忠信到場力挺，前副總統陳建仁也特別錄製音檔支持。

▲郭柏成將在本周六成立競選總部。（圖／翻攝自郭柏成臉書）

本周末也有其他候選人將成立競選總部，無黨籍候選人郭柏成在臉書指出，將在本周六11月5日成立競選總部，希望民眾可以一起參與茶會。民進黨候選人山田摩衣也透露，近期正在積極籌備，她的競選總部成立大會同樣在本周六登場，「請給予最努力的新人一個機會，摩衣一定不辜負大家所託，也期待您的蒞臨，來替我加油打氣」。

▼山田摩衣也在本周六成立競選總部。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）