嘉義「秋日烘焙野餐日」　推出限量吳寶春麵包野餐組合共200組





▲ 2022「再。嘉義—鄉村藝術行動」秋日烘焙野餐日 ，推出獨家吳寶春限量麵包野餐組合共200組。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022「再。嘉義—鄉村藝術行動」自111年10月15日舉行，活動至111年11月6日，週週都有豐富精彩活動，在番路牛埔仔大草原、中埔穀倉農創園區以及竹崎親水公園輪番登場。11月6日上午11點至下午5點，將在竹崎親水公園戶外表演廣場舉辦系列活動最終場「秋日烘焙野餐日」，在秋高氣爽的日子，以全天候的藝文展演與戶外市集，為活動劃下完美的句點。

當天將推出獨家限量麵包野餐組合共200組（野餐籃麵包組，每組售價為400元，共60組。無野餐籃麵包組合，每組為250元，共140組。）。由知名烘培師吳寶春與本地烘培坊豐麥麵包手作工作坊及柒個月麵包所共同創作開發。

烘焙師以嘉義縣中埔、竹崎、番路等在地特色農產果乾創作專屬麵包、點心及果醬。「芭樂梅引茶金麵包」、「苦茶番茄佛卡夏」、「黑木耳桂圓枸杞麵包」、「荔枝玫瑰麵包」、「橙酒紅茶柑橘果醬+原味貝果/湯種生吐司」、「橙晶布里歐吐司」與「秋柿餅麵包」，麵包組合詳細資訊請鎖定「再。嘉義鄉村藝術行動」臉書粉絲專頁。

「秋日烘焙野餐日」邀請知名表演藝術家雲火火舞團、迦納特技舞蹈、水管阿民，還有力與美結合的舞環藝術、親子互動的氣球藝術，一整天不間斷輪番上陣演出，讓民眾親身感受藝術與生活密不可分，進而引發更多迴響及共鳴。

活動當天廣邀各地特色攤商前來市集共襄盛舉，有精緻的鐵件與檜木手工藝，質感細膩的陶器、植栽木作製品，兼具傳統與創新的竹編工藝，以及美味的小食餐點飲品、咖啡車等，還有人文薈萃的三秀園，也將特別出席市集，活動皆為免費參加，歡迎有興趣的民眾前來參與。