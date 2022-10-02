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獨／北一女樂儀旗隊獲邀赴美表演　家長募款籌旅費「吳寶春也響應」

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，享譽國際的北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車大遊行，將於2023元旦再次站上國際舞台，也是全亞洲除了贊助單位之外，唯一受邀的學生隊伍，但表演團隊共135名學生和教練，光是出國團費就高達2千萬元，北一女樂儀旗隊後援會家長發動募款，麵包師傅吳寶春也響應捐款。

北一女樂儀旗隊是國內歷史最悠久的學生樂儀旗隊之一，曾多次受邀赴日本、英國、美國、加拿大、南非等地演出，近兩年因受疫情影響，無法出國演出，這次再次獲邀參加美國加州表演，是繼1997年和2005年之後，小綠綠們第3次在美國科羅拉多大道，代表台灣演出。

北一女樂儀旗隊後援會家長宋全娟說，這次將有135名樂儀旗隊學生和教練前往表演，預計12月27日啟程，元旦當天將參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步10公里、連續2個多小時演出，屆時將有超過百萬遊客觀賞，此外，此行也將前往美國加州迪士尼樂園表演，預計2023年1月7日返台。

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▲為了出國演出，北一女樂儀旗隊從暑假開始展開密集訓練。（圖／北一女樂儀旗隊後援會提供）

▲▼為了出國演出，北一女樂儀旗隊從暑假開始展開密集訓練。（圖／北一女樂儀旗隊後援會提供）

▲為了出國演出，北一女樂儀旗隊從暑假開始展開密集訓練。（圖／北一女樂儀旗隊後援會提供）

宋全娟說，為了這次出國演出，北一女樂儀旗隊學生已經在暑假展開為期6周、密集的暑訓，開學後也利用週六日反覆訓練，「頂著酷暑密集訓練，個個曬得跟黑炭一樣，就是為了站上國際舞台，為國爭光」，只是每個人高達15萬元的旅費、全團經費就超過2千萬元，有部分學生家庭吃不消，因而發動募款，希望讓每一位學生都能如願成行。

在校方與樂儀旗後援會家長的奔走下，目前已募得約500多萬元，離目標仍有距離。宋全娟說，不敢奢望全額募款到位，只希望多一些企業、校友或善心人士踴躍捐款，減輕個別學生家庭的經濟負擔。她說，麵包師傅吳寶春聽聞學生是要為國爭光，馬上捐了50萬元現金和200個荔枝玫瑰麵包供義賣。

北一女二年級學生駱俠安是樂隊成員，負責打擊五音鼓，重達16公斤樂器背在身上，對體力是一大挑戰。她說，從暑假第一天訓練開始，每天背著樂器走20分鐘，每週增加20分鐘，6周暑訓結束，終於可以繞行學校操場40圈、走完2個小時的排練路程，「訓練過程，幾乎天天都累到哭，後來成功走完40圈，累到躺在操場上，儘管全身酸痛、汗水夾雜著淚水，但能代表台灣出國表演，再累大家都願意撐下去」。

▲為了出國演出，北一女樂儀旗隊從暑假開始展開密集訓練。（圖／北一女樂儀旗隊後援會提供）

▲能夠再次站上國際舞台，北一女樂儀旗隊成員都很期待這次為國爭光的機會。（圖／北一女樂儀旗隊後援會提供）

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