請生理假遭女師拒「妳成績不好」考試滿分才能請！她慘被記曠課

▲原PO經期第二天，痛到難以行動。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

每個月生理期報到，不少女孩都得靠止痛藥才能無痛度過一週，一名女大生表示，經期第二天身體很不舒服，即使躺在床上還是很痛，決定請生理假在家休息，怎料同是身為女性的老師卻以「成績不好」為理由不准假，要求她期中、期末考都考滿分才可以請，原PO超傻眼，「被記曠課了」。

女大生在校園論壇「zuvio」發文，經期第二天，痛到躺在床上還是很不舒服，因此寫信給老師，請生理假在家休息，這也是她第一次請，「請的這堂課是必修課，老師比較嚴格一點，但沒想到同樣身為女性的老師，卻無法同理女學生的生理假」。

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怎料，老師回信寫道，「請問妳成績有好到可以請生理假嗎？如果沒有的話，以後請不要來跟我請生理假，除非這學期的期中期末考有滿分，謝謝」。

▲老師規定，要考滿分才可以請生理假。（圖／翻攝自Zuvio）

原PO傻眼表示，「生理痛和成績的關係在哪裡？成績好就不會生理痛嗎？」學校去年才正式開放請生理假，以前生理假一律算病假，而且還要算入扣考成績，這也是她第一次請，結果就遇到不講理的老師，「而且老師今天一樣記我曠課，好歹記我病假吧，真的很傻眼」。

貼文一出，網友建議她申訴，「女人何苦為難女人」、「生理假不需要提出證明就可以請，導師有准假，她就該接受哦，被記曠課也可以去討」、「好扯，什麼神邏輯」、「 可以直接去向學校申訴了，這種老師就不要誤人子弟了」、「妳可以去申訴這個老師」。

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