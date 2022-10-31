他嫌台灣YouTuber「演藝圈化」！網揪「1現象」：PTT才老年化

▲第4屆走鐘獎日前落幕，知名YouTube頻道「哈哈台」獲得「訪到心坎獎」。（圖／翻攝自上班不要看 NSFW YouTube頻道）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

專為台灣YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的「走鐘獎」，目前已舉辦至第4屆。不過，一名網友表示，認為台灣的YouTuber越來越「演藝圈化」，愈來愈跟傳統媒體靠攏，缺乏自身特色。貼文反被其他網友轟邏輯錯誤，「PTT才是老年化了」。

一名網友在PTT以「台灣Youtuber演藝圈化？」為題發文，表示隨著第四屆走鐘獎舉辦完，但自己近幾年一直發現台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，甚至日漸與傳統媒體靠攏，影片強調「精緻」，「簡直快跟電視節目沒兩樣」。原PO認為，相較於台灣，歐美的Youtuber圈仍然保持著最一開始自然的樣貌。

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而對於「太精緻」一，原PO解釋，「沒有說精緻不好，但是Youtuber最一開始出現本來就不在於精緻，這也是他們跟藝人最大的差別」。

貼文一出許多人並不認同原PO的觀點，紛紛表示「精緻是基本，等於在變好，不是精緻=演藝圈」、「觀眾才是關鍵。觀眾喜歡什麼，就會出什麼商品，觀眾口味就是這樣」、「這擺明就產業自然發展，能到今天表示有市場跟觀眾啊，是好是壞看未來發展，還需要你來判斷？」

也有人認為，「歐美更砸錢的不少吧 像Mrbeast」、「越來越有錢 然後還在用手機拍你ok？」、「那是台灣演藝圈太爛，讓你有YT差不多錯覺」、「傳統媒體不也向yt靠攏？」、「歐美精緻的更是多到爆」、「台灣演藝圈就是爛成這樣才能同質化」。

不過該討論串最後演變成「新舊兩代」的對決，表示反對看YouTuber影片的人「有沒有覺得自己很像小時候那些大人在嫌棄年輕人流行的東西啊？」、「看某些推文發現PTT真的在老年化」、「八卦老人乖乖看電視嘻嘻。」

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