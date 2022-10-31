梨泰院慘況在眼前！女孩「臉色死白面朝上」　他伸手摸臉確認意識

▲南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／翻攝自推特、路透）



記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生踩踏事故，導致154人不幸罹難，震驚外界，現場狀況猶如人間煉獄，許多照片、影片在網路上流出，有網友貼出一段事故現場7秒鐘的影片，一條小巷子裡，人體堆疊將近2層樓高，大家的表情猙獰，有的人伸出手希望被拉出，還有人閉眼臉部朝上臉色死白，畫面怵目驚心。

有網友在PTT發文，「梨泰院踩踏影片，哪一幕讓你最震驚？」網路上有許多事故的影片，現場畫面很震撼，有5則影片讓他印象深刻，第一個是像伊藤潤二擁擠地獄的踩踏現場；第二個是一邊CPR，一邊有人放音樂跳舞；第三個是一群人在救護車面前蹦蹦跳。

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他繼續說，第四個是，被擠壓民眾因過度缺氧而臉色鐵青；第五個則是，圍觀民眾看到眼睛翻白臉朝上無意識的受害者，伸手去摸對方是死是活，他認為最後一段影片最衝擊。

短短7秒的影片，拍攝者從側邊拍，人體層層堆疊，兩側的民眾伸手向上求救，被擠在中間的民眾，意識還清晰的人不斷將手伸出，希望可以被拉出，也有不少人雙眼緊閉表情痛苦，還有一名女子臉色死白面部朝上，其中一名圍觀民眾將手伸出，似乎在確認對方是否還有意識。

該則影片曝光後，許多網友嚇壞，「真的不要亂看，那個畫面會留在腦海很久」、「剛看了，真的有衝擊到」、「他們嘴巴都發紫了」、「真的不要輕易點開這種影片」、「一堆嘴開開臉發黑的，感覺是已經失去意識了」、「真要說的話，發生這種事整件事都很震驚啊」、「百人CPR，這輩子應該不會看到第二次了」。

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