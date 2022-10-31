六都中哪裡人最友善？ 網點名「這城市」：連外國人都說讚

▲不少人點名台北市為六都最友善城市。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣目前有六個直轄市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，是大家俗稱的「六都」。近日就有一名北漂仔網友表示，原以為雙北人相當友善，後來發現他們超愛按喇叭，任何狀況都可以按，讓他覺得有點不友善，引發網友熱議。

一名網友在PTT 以「六都中哪裡的人最友善？」為題發文，表示自己是從台中北漂仔，原以為雙北人民素質高，一定相當友善，但後來發現這裡的人超愛按喇叭，好像任何狀況都可以按，不像台中很少聽到喇叭聲。

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原PO接著說，台南人以美食為傲，講到食物似乎就覺得台南小吃最棒，桃園和高雄他則不熟沒概念，因此不禁想問「六都中哪裡的人最友善？」

貼文一出立刻掀起熱烈討論，不少人點名「台北市」，並表示「對行人來說還是只有台北市」、「我覺得台北人很友善好相處」、「台北吧，外國人都說台灣人很友善，然後對外國人來說台灣=台北」。

但也有部分網友認為，「台中聽不到喇叭聲是根本不敢按」、「高雄親人連錢包掉了都有人送警局跟聯絡」、「認真台中」、「桃園沒什麼喇叭聲」、「友善的槍響之都 台中」、「友善的是人 跟都市沒關系 如果你是問設施、治安才跟都市有關」、「台南人熱心」。

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