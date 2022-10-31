梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」　網提1盲點：沒銷案

▲民眾心有餘悸。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

南韓首爾梨泰院推擠意外，目前已造成154死、149人輕重傷，失蹤通報人數累計4024起。就有一名網友困惑表示，意外發生到現在，怎麼還有那麼多失蹤通報？畢竟「輕傷或無傷者應該早就能和家人聯絡」，引發網友熱議。

一名網友在PTT上以「梨泰院至今仍4000多被列失蹤難道不詭異嗎」為題發文，表示該事件至今仍四千多人被列為失蹤人口，但除去重傷或死亡者，輕傷甚至無傷的人，應該早就能與家人聯絡，「畢竟那裡是鬧區，並不是在偏遠山區，韓國的通訊網路也並沒有那麼貧弱」，使他認為失蹤人數高到非常詭異。

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原PO也猜測，這四千多人的「失蹤」，會不會可能只是因為行政上的問題，「一具尚無法以官方流程確認身份的屍體，他就不是法律上的死者？不然，何以解釋在事過近一天了，還有這麼多失蹤通報？」

▲梨泰院踩踏事件至今仍4千多人失蹤。（圖／路透）

貼文一出吸引大量回應，許多網友推測是「找到人之後沒有銷案」，「因為已找到的那些人沒向政府銷案」、「沒特別回報說找到了 當然報案數還在啊」、「應該很多都已經聯絡上了 只是沒回報給警方銷案」、「喝掛了跑去別人家睡，聯絡上了沒有銷案」、「很多還沒銷案」、「政府單位沒連絡上不表示沒回家」。

也有網友認為是「手機不見了，誰會記得電話號碼」、「手機包包都掉了吧」、「失蹤通報也可能重複，單憑名字性別無法判斷是不是同一個人」、「手機被踩壞了」、「本來就失蹤，趁這次好機會一起報」、「這種事件會有烏龍報案，有人跑到其他地方玩，家人亂猜是跑去梨泰院」。

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