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幾乎都小朋友變裝「台人不瘋萬聖節？」　鄉民3字點破：還不夠嗎

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然萬聖夜主要流行於美國、加拿大等西方國家，不過也有很多地方都會舉辦相關活動，就有網友好奇拋問，為何在台灣，大多都是小朋友在裝扮過萬聖節？貼文曝光後，底下一票網友則3字點破。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣人為何不瘋萬聖節」為題發文，提到日本、韓國等都有萬聖節相關活動，而且參加者多為年輕人，還打扮得非常好看。

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相比之下，原PO不禁納悶，不知道是為了向學校交差或是什麼原因，通常都是爸媽幫小孩裝扮，再由老師帶出去遊行要糖果，為何台灣大多是小朋友在裝扮，其他人都不瘋萬聖節？

▲▼愛買中元普渡。（圖／業者提供）

▲網友1句話解答。示意圖，與本文無關。（圖／業者提供）

文章曝光後，底下網友則回應，「台灣的萬聖節就是中元普渡啊」、「因為有中元節了」、「中元節還不夠嗎」、「台灣有中元節啊」、「中元節已經一個月了，還要萬聖節」、「台灣的鬼節就是中元節啊，只是沒人會在農曆7月扮成鬼」、「我們每年七月都辦一整個月」、「中元節公司還會發零食」、「我們過中元節啦」。

不過，也有網友表示，「天母很瘋啊」、「天母人超多」、「天母：問號」、「哪裡沒瘋？昨天（指29日）天母、士林人一堆，車都塞爆了」、「昨天（指29日）天母有活動，大塞車」、「代表你沒去天母而已」、「因為你不住天母，美國學校超嗨」、「哪有不瘋？很多萬聖趴啊」、「台北到處都在慶祝好嗎」、「會嗎？我看很多IG妹子都參加變裝趴」。

天母在28日、29日有「天母搞什麼鬼」活動，受到很多爸媽、小孩的歡迎，今年也吸引不少年輕人變裝參加，人潮滿滿。

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