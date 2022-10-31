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社會 社會焦點 保障人權

18煞組「復仇者聯盟」圍毆車商致死　嗆家屬「等著收屍」下場曝

▲桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛，本月6日簡男等4名男子到曾住處逼債並動手圍毆曾，曾不支倒地昏迷，送醫急救後不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市蔡姓車商因買賣車輛糾紛，遭人圍毆，送醫仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

葉男和3名買家與蔡姓車商在買賣車輛上有糾紛，於是建立LINE群組，計劃報復蔡男，他們召集人馬後，強押蔡男到桃園龍潭乳姑山產業道路痛毆，還威脅蔡男家屬拿出贖金，直到蔡男身體惡化，才將蔡男送醫，但為時已晚，蔡男重傷不治。法官依傷害致死罪，判處葉男等11人7年6月到8年6月不等徒刑。

判決書指出，葉男約蔡男買賣車輛，但對方多次爽約，他心生不滿下，上權利車臉書社團發文，提醒眾人小心蔡男，結果有3名買家留言，表示自己也曾遭蔡男欺騙，葉男與眾人成立LINE群組，商議對蔡男復仇。

眾人召集人馬，共計有18人響應復仇計畫，一行人在2019年7月17日晚間以買車為餌，引誘蔡男出面， 一等到蔡男出現，就以小客車撞倒騎機車的蔡男，並把他強押上車，載到乳姑山產業道路。

18人將蔡男團團圍住，其中包括葉男在內的11人，因不滿蔡男詐騙，分別以棍棒或徒手等方式，痛毆蔡男的頭部、身體及四肢，葉男還以手機拍攝蔡男坦承詐騙、允諾賠償及遭毆打過程的影片，之後打電話威脅蔡男的母親，表示「準備10萬元，不然就看不到兒子，等著收屍」。

蔡男的家人，擔心蔡男的安危，趕緊籌出10萬元，希望對方放人。不料葉男不肯輕易放人，聲稱蔡男還欠10萬。直到有人注意到蔡男身體惡化，甚至坐也坐不穩，才趕緊叫計程車把他載到醫院急救。

蔡男因圍毆，導致頭胸背部及四肢多處挫傷併有左下肢骨折，經送醫搶救後，仍因肺臟脂肪栓子栓塞及休克而死亡。警方循線將葉男等人逮捕歸案。

桃園地院近日審結，將毆打蔡男致死的葉男等11人，依傷害致死罪，判處7年6月到8年6月不等徒刑，另外7人，則依同犯剝奪他人行動自由罪，判處4到6月不等徒刑。

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