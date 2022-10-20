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帳戶遭凍結領不出8千！灌養樂多凌虐報復　20瓶全摻毒害死1命

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子林岑6年前借帳戶給詐騙集團朋友使用遭凍結8000元存款，自己還吃上詐欺官司，林男憤而找5名幫手押走朋友痛毆引發橫紋肌溶解症，還強灌對方喝下摻有安非他命、K他命毒品的可樂與20多瓶養樂多，被害人慘遭凌虐致死，林男被依強暴使人施用第二級毒品罪判刑9年2月，3名共犯各8年到8年6月徒刑，已先定讞，最後2名逃亡幫手去年被通緝到案，矢口否認灌毒，台北地院仍依同罪名判2人各8年2月與8年6月徒刑，可上訴。

本案發生於2016年5月3日，綽號「柳丁」的林岑，因為不滿借給被害人使用的帳戶被列為警示帳戶，內有8000元存款被凍結無法提領，自己還被警方通知涉犯詐欺罪嫌，林岑向被害人討債未果，憤而揪5名幫手於當天深夜10點多，在新北市永和區當街押走被害人，到烏來區加九寮景觀大橋旁偏僻空地談判。

林岑氣憤被害人對他大小聲，率先拿球棒痛毆對方，其他5人一擁而上對被害人拳打腳踢，更將前往現場途中購買的20多瓶養樂多與數瓶寶特瓶礦泉水、可樂，分別摻入K他命與安非他命，強灌遍體鱗傷、已奄奄一息的被害人喝下。

被害人當時遭林等人用膠帶、束帶等物捆綁手腳無法反抗，遭逼喝大量摻毒飲料後狂吐，雖然20多瓶加料養樂多因被吐光光、摻入的K他命都沒下肚，但先入喉的可樂所摻過量安毒仍造成被害人急性中毒，林男短暫離開現場去找被害人朋友談判還債卻被放鴿子，返回現場又繼續和眾人連手虐打被害人出氣。

被害人慘遭凌虐約3小時，因全身大面積嚴重鈍挫傷，引發橫紋肌溶解症，加上毒品中毒，隔天（4日）凌晨1點多休克倒地，林男等人一時不知所措，聚在一起抽菸討論要不要將被害人送醫，此時警員巡邏經過，追捕急忙上車落跑的林男等人，攔下其中1輛逮捕余天行、吳冠宏2嫌，再循線查獲林男和共犯莊政易送辦，因被害人送醫不治，林男4嫌均依殺人罪嫌起訴。

先到案的林男4人坦承圍毆被害人教訓，但都否認灌毒奪命，法官審理認定林男和被害人的恩怨未達起殺機程度，其他幫手更與被害人無冤無仇，加上被害人傷勢集中非要害部位，應以傷害致死罪論處，但灌毒刑責更重，尤其被害人母親證稱兒子怕牙齒痛、不愛喝養樂多，現場卻散落20幾個養樂多空罐並驗出毒品，可見被害人是遭強灌的。

法官據此依可判處無期徒刑或7年以上徒刑、得併科700萬元以下罰金的以強暴使人施用第二級毒品罪，判林岑9年2月徒刑，3名幫手各判刑8年到8年6月，已在今年（2022年）7月定讞。在逃2嫌李惟鎧、謝廣翰去年被通緝到案，也被起訴殺人罪嫌，僅李男承認毆打被害人，其餘犯行一概否認，法官審理後依同罪名判2人各8年2月與8年6月徒刑，可上訴。

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