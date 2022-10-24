逼吞壯陽藥罰唱《不應該》！欠債男遭虐打5hrs亡　生前語音曝慘狀

▲陳姓男子因欠債遭凌虐5小時，被迫吞威而鋼還要唱歌，最後死於恆溫機溶解症。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子因欠債10多萬元，遭男子李韋德等人虐打5個小時，還被迫吞威而鋼，唱歌《不應該》，期間陳男曾打電話向父親籌錢償債，結果轉進語音信箱，錄下陳男哀號「我求你好不好，叫他們不要再打了我都快…」陳被虐打5小時致死，李等4人分別被依傷害致死判刑6年10月到8年4月定讞，警方另案移送顏姓男子涉案，北檢24日以罪嫌不足處分不起訴。

判決指出，李韋德、劉庭瑋因與被害人有債務糾紛，2018年4月12日凌晨，李聽說陳在家裡打牌，登門談判債務不成，清晨5點多把被害人帶到朋友聚會的地方，要被害人想辦法立刻籌出現款，被害人四處打電話給老闆、父親、妹妹，叔叔，都籌不到錢，李韋德先是出手打了被害人一拳，其他人跟著分別以拳腳、鋁製球棒及鐵鎚等物，猛力攻擊被害人。

打到一半，李韋德看現場情勢不妙，「我就覺得不對，他們一群人都拿棍棒，裡面狀況很恐怖等語」，佯稱有事就先落跑，並稱討到錢會分給大家，劉庭瑋等人留下繼續催債，先是拿剃頭刀在被害人頭上剃了2刀，後來發現被害人包包裡有藍色小藥丸，被害人說是吃陽痿的威而鋼，當場被迫吞藥，還要扯開嗓子唱《不應該》歌曲。

而此時離開現場的李韋德，則是傳LINE訊息給女友：「我先洗澡泡澡一下，剛剛打到全身痠痛」，約在此同時，被害人連打了兩通要向父親求救，但大半夜的電話沒人接，轉入語音信箱，錄下現場眾人嘻笑怒罵聲，以及被害人懇求：「庭瑋，庭瑋我求你好不好，庭瑋，我求你好不好，叫他們不要再打了我都快…」，期間夾雜著金屬敲擊聲。

直到當天上午11點30分左右，被害人因全身傷勢嚴重，引發橫紋肌溶血症死亡，眾人一哄而散，劉庭瑋主動向警方自首殺了人，檢警循線找到李韋德等10多名在場青少年，檢察官根據目擊者證詞，將劉庭瑋、李韋德、林冠旻、陳博洋起訴，4人分別在2019年、2020年被依重犯傷害致死罪，判處有期徒刑6年10月到8年4月不等徒刑，另名動手的少年犯則由基隆地院少年法庭審理。

沒想到案件確定2年後，警方持續蒐證又發現，現場凶器上找到顏姓男子的DNA，因此再將顏男移送法辦，檢察官調查，顏男的確曾出現在案發現場，在過去偵審中也都以證人身分， 指證目擊情形，雖在凶器上留有DNA，但在場眾人都沒有指稱過顏男涉案，24日以罪嫌不足等理由，處分不起訴顏男。