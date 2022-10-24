　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼吞壯陽藥罰唱《不應該》！欠債男遭虐打5hrs亡　生前語音曝慘狀

▲耶路撒冷一名猶太教拉比囚禁將近50名婦孺，涉嫌虐待、騙錢。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳姓男子因欠債遭凌虐5小時，被迫吞威而鋼還要唱歌，最後死於恆溫機溶解症。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子因欠債10多萬元，遭男子李韋德等人虐打5個小時，還被迫吞威而鋼，唱歌《不應該》，期間陳男曾打電話向父親籌錢償債，結果轉進語音信箱，錄下陳男哀號「我求你好不好，叫他們不要再打了我都快…」陳被虐打5小時致死，李等4人分別被依傷害致死判刑6年10月到8年4月定讞，警方另案移送顏姓男子涉案，北檢24日以罪嫌不足處分不起訴。

判決指出，李韋德、劉庭瑋因與被害人有債務糾紛，2018年4月12日凌晨，李聽說陳在家裡打牌，登門談判債務不成，清晨5點多把被害人帶到朋友聚會的地方，要被害人想辦法立刻籌出現款，被害人四處打電話給老闆、父親、妹妹，叔叔，都籌不到錢，李韋德先是出手打了被害人一拳，其他人跟著分別以拳腳、鋁製球棒及鐵鎚等物，猛力攻擊被害人。

打到一半，李韋德看現場情勢不妙，「我就覺得不對，他們一群人都拿棍棒，裡面狀況很恐怖等語」，佯稱有事就先落跑，並稱討到錢會分給大家，劉庭瑋等人留下繼續催債，先是拿剃頭刀在被害人頭上剃了2刀，後來發現被害人包包裡有藍色小藥丸，被害人說是吃陽痿的威而鋼，當場被迫吞藥，還要扯開嗓子唱《不應該》歌曲。

而此時離開現場的李韋德，則是傳LINE訊息給女友：「我先洗澡泡澡一下，剛剛打到全身痠痛」，約在此同時，被害人連打了兩通要向父親求救，但大半夜的電話沒人接，轉入語音信箱，錄下現場眾人嘻笑怒罵聲，以及被害人懇求：「庭瑋，庭瑋我求你好不好，庭瑋，我求你好不好，叫他們不要再打了我都快…」，期間夾雜著金屬敲擊聲。

直到當天上午11點30分左右，被害人因全身傷勢嚴重，引發橫紋肌溶血症死亡，眾人一哄而散，劉庭瑋主動向警方自首殺了人，檢警循線找到李韋德等10多名在場青少年，檢察官根據目擊者證詞，將劉庭瑋、李韋德、林冠旻、陳博洋起訴，4人分別在2019年、2020年被依重犯傷害致死罪，判處有期徒刑6年10月到8年4月不等徒刑，另名動手的少年犯則由基隆地院少年法庭審理。

沒想到案件確定2年後，警方持續蒐證又發現，現場凶器上找到顏姓男子的DNA，因此再將顏男移送法辦，檢察官調查，顏男的確曾出現在案發現場，在過去偵審中也都以證人身分， 指證目擊情形，雖在凶器上留有DNA，但在場眾人都沒有指稱過顏男涉案，24日以罪嫌不足等理由，處分不起訴顏男。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
信義威秀直擊「老夫妻最動人一幕」　她見細節羨煞：這就是一輩子
逼吞威而鋼罰唱《不應該》！　男遭虐打5hrs慘死
防疫險「密切接觸」不賠！確診同住家人0+7　產險業笑了
快訊／台中黃昏市場命案！　37歲男陳屍廂型車
快訊／金鐘57追憶「漏了余苑綺」　三立認疏忽道歉
團團病況更差！活動力嚴重下降　癱地進食畫面曝光
大解封！　最新「4大鬆綁措施」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

告航空公司拖延退費、民航局護航　他花上萬元纏訟2年都吞敗

逼吞壯陽藥罰唱《不應該》！欠債男遭虐打5hrs亡　生前語音曝慘狀

快訊／國3車禍！「瑞典坦克」衝防撞車　車頭全毀3人毫髮無傷　

快訊／台中黃昏市場傳命案！37歲男陳屍廂型車　哥哥嚇壞報警

只因看不順眼！三重5煞拖路人進保時捷...他慘遭K爆丟路邊

林姿妙涉貪案宜蘭地院10／31開庭　18旁聽名額申請明天報名

9月才結婚！三峽男「小型軍火庫」爆炸插管命危　黑幫背景曝

馬國女大生遭掐斃！今舉行告別式　同學、好友到場送她最後一程

廣告車雙黃線突迴轉！「陸地航母」剎不住撞上　2駕駛骨折送醫

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

告航空公司拖延退費、民航局護航　他花上萬元纏訟2年都吞敗

逼吞壯陽藥罰唱《不應該》！欠債男遭虐打5hrs亡　生前語音曝慘狀

快訊／國3車禍！「瑞典坦克」衝防撞車　車頭全毀3人毫髮無傷　

快訊／台中黃昏市場傳命案！37歲男陳屍廂型車　哥哥嚇壞報警

只因看不順眼！三重5煞拖路人進保時捷...他慘遭K爆丟路邊

林姿妙涉貪案宜蘭地院10／31開庭　18旁聽名額申請明天報名

9月才結婚！三峽男「小型軍火庫」爆炸插管命危　黑幫背景曝

馬國女大生遭掐斃！今舉行告別式　同學、好友到場送她最後一程

廣告車雙黃線突迴轉！「陸地航母」剎不住撞上　2駕駛骨折送醫

「都市之瘤」難根除　加強老屋更新刻不容緩

金管會祭限空令　吳東亮：有助穩定台股短期波動

移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

富藍戈富邦續留機會大？猛飆火球吸引日職球團關注

金曲歌后動刀後復出開唱！　將和「險截肢」歌手合體嘆：劫後餘生

血統牌出招！繼承曾祖父光復台灣正統　蔣萬安明成立外省後援會

資策會老長官挺高虹安　台大電機系友嘆：多少人沒資源出國？

選情受「柯文哲爭議言論」影響？　黃珊珊：不用每天牽拖在一起

何冰嬌本季三斬陳雨菲奪冠夢　賽後躺地看天花板：真的很棒

中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

膽小黑狗「突然晚上8點吠」　後來阿嬤罹癌過世！回頭看監控發毛

社會熱門新聞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

即／女騎士路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播送辦

101櫃姐盜227萬鑽錶　公司怒告結果曝

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

瑞芳3歲男童突昏迷！送醫搶救不治

更多熱門

相關新聞

三峽氣爆／重傷男黑幫背景曝　9月才結婚

三峽氣爆／重傷男黑幫背景曝　9月才結婚

新北市三峽區23日發生火藥爆炸意外，造成5位民眾輕重傷，警方在其中一名傷勢嚴重的劉姓男子儲藏室找到煙霧彈、鞭炮、空氣槍及改造手槍等物，經調查他原本是治安列管人口，曾涉入竹聯幫及至尊會，以討債維生，懷疑引爆的鞭炮是用來討債，由於他身上有36%灼傷，目前還在加護病房觀察，今年9月間才剛新婚，似乎沒給他帶來幸運。

馬國女大生今將火化　雙親明帶骨灰離台

馬國女大生今將火化　雙親明帶骨灰離台

台三線棉被裹屍案　重判16年定讞

台三線棉被裹屍案　重判16年定讞

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

狠女扯氧氣罩還踹斷肋骨　母送醫11天不治

狠女扯氧氣罩還踹斷肋骨　母送醫11天不治

關鍵字：

欠債討債傷害殺人傷害致死DNA虐打剃髮

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

金鐘獎收視出爐！

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面