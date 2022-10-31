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男逢甲商圈與嫩妹吵架亮美工刀　嗆警「神經病」：小學生都能用

▲▼逢甲一名男子持美工刀跟女子當街吵架。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中逢甲一名男子持美工刀跟女子當街吵架，還跟到場處理的員警不斷嗆聲爭論。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

逢甲鬧區傳出男子持美工刀吵架！台中一名35歲朱男昨（30）日晚間在西屯逢甲路與福星路口，與一名23歲袁女約好見面，卻不知為何當街吵架，朱男情緒激動，竟拿出一把美工刀爭論，嚇得路人趕緊報警處理。警方到場後，朱男嗆聲，「小學生都可以用的美工刀，大驚小怪，就為了一支美工刀，笑死！神經病！」，全案被依恐嚇罪移送偵辦。

警方調查，朱男跟袁女約好30日22時許在熱鬧的逢甲商圈見面，路上有許多民眾正在開心逛夜市，不料朱男跟袁女因細故爭吵，朱男把美工刀拿出爭論，雖未將刀片推出，仍讓許多民眾嚇到，趕緊報警。

▲▼逢甲一名男子持美工刀跟女子當街吵架。（圖／記者許權毅翻攝）

第六分局西屯派出所員警趕抵現場，發現朱男情緒激動，立刻要求朱男先將雙手放在員警「可以看到的地方」，朱男態度不情願，還說「犯法了嗎？」警察馬上說公共場說違反社維法，朱男嗆聲，「我又沒有揮刀！小學生也可以用的美工刀，你們大驚小怪，刀子有開鞘嗎？就為了一支美工刀，笑死人！」，不過警方不敢大意，仍對朱男檢查並帶返所，朱男則說，「沒有東西了啦！脫光好不好啦！我外套給你要不要，神經病。」

▲▼逢甲一名男子持美工刀跟女子當街吵架。（圖／記者許權毅翻攝）

第六分局表示，袁女對朱男提出告訴，事發後馬上將朱男帶返派出所釐清案情，並將其依照恐嚇罪準現行犯移送台中地檢署偵辦。

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