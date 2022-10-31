睡前4杯深水炸彈助眠一早慘了　當「孝」子買早餐變芭比Q

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子（46歲）睡前都習慣喝啤酒加高梁（俗稱深水炸彈）助眠，他29日早上為了當「孝」子趕著幫兒子買早餐，騎機車出門，結果因為安全帽沒戴好被員警攔下，員警發現他渾身酒味，酒測後酒測值0.77毫克，當場先進了警局。

▲李姓男子因安全帽沒戴好被攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局內惟派出警員蘇俊吉、吳承翰29日上午7時許，行經鼓山區九如四路與逢甲路口時，看見前方一名男子騎乘機車安全帽帶未扣，隨即趨前攔下盤查勸導。

▲李姓男子酒測值超標被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李姓男子表示，急著出門幫兒子買早餐沒注意到帽帶未扣，員警發現李男渾身酒氣，李男則辯稱睡前喝了約2、3瓶啤酒，但在施測後酒測值竟高達高達每公升0.77毫克。

員警懷疑只喝啤酒怎麼可能酒測值這麼高？李男又辯稱「是剛剛吃檳榔的關係啦」，直到帶所偵辦後才坦承，凌晨睡前有喝高粱酒套啤酒(俗稱深水炸彈)，還喝了四杯！沒想到睡一覺了酒都還沒退，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，李男在鼓山區從事攤販生意，每天晚上打烊後都會在家小酌一番放鬆每日的辛勞，但這次在睡覺前喝多了點，一早又趕著幫兒子買早餐才會騎機車出門。