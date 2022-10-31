林姿妙現身法院2警助開道！遭控4大罪以24字回應　66警力維安

▲宜蘭縣長林姿妙遭控4大罪，面對媒體提問，她表示清清白白。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、劉人豪／宜蘭報導



宜蘭縣長林姿妙等15人涉犯洗錢罪、偽造文書、貪污治罪條例收受不正利益、財產來源不明等罪遭起訴，宜蘭地院今(31日)上午9時將召開準備庭。林姿妙到場時，2警開道協助她進入地院，被問到有沒有信心，林姿妙表示：「謝謝大家關心，我呢，簡單做人、認真做事、清清白白、謝謝大家」。

宜蘭地院今天就林姿妙等15人的案子召開準備庭，因藍綠陣營支持者，屆時可能會在院外聲援或抗議較勁，法院也申請警力維持秩序，宜蘭警分局目前部署66名警力在法院周邊維持秩序。

▲林姿妙女兒林羿伶簡單回應：「謝謝關心」。（圖／記者游宗樺攝）

林姿妙稍早到場，立即被現場大批媒體，2名警員協助開道讓林姿妙能順利進入地院，林姿妙表示：「謝謝大家關心，我呢，簡單做人、認真做事、清清白白、謝謝大家」，林姿妙進入電梯前，被問到有沒有信心，她高喊：「有！」

前立委黃國昌也到場申請旁聽，希望林姿妙縣長能對自己所涉案件說清楚講明白；宜縣府委託的律師郭美春面對記者提問是否有信心，高喊：「不存在的犯罪事實」；林姿妙女兒林羿伶到場時，僅簡短的回應：「謝謝關心」。

▲ 縣警局出動66名警力到場。（圖／記者游宗樺攝）