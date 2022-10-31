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爆154死悲劇「梨泰院會沒落嗎？」　網友分析1改變

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

▲梨泰院。資料照，與本次事件無關。（圖／達志影像／newscom）

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日爆發「踩踏事故」，截至今（31）日上午6時，累計154死、132輕重傷，震驚外界。事後就有網友不禁好奇，韓國以後還會辦聖誕節活動嗎？梨泰院會不會因而沒落？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「韓國以後萬聖節活動是不是拜拜了」為題發文，提到八仙樂園2015年發生塵爆案，死傷嚴重，最後被勒令停業。而這次踩踏事件死傷同樣很嚴重，梨泰院會不會從此沒落、店家也陸續倒閉？韓國以後還會有萬聖節相關活動嗎？

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貼文曝光後，底下網友則多認為，「那個人潮不可能停辦，頂多加強管制」、「在韓算是最具人氣的活動吧？才不會停辦」、「不至於啦，大概就節日會強制要求動線跟人數限制規畫」、「不會停辦，但會加強管制」、「換別的地方辦啊」。

其中更有網友提到，「根本沒有舉辦活動，也沒主辦可以問責，是那個區域都是夜店，比較洋氣，所以聚集人潮」、「沒有統一的主辦方，跟八仙不一樣」、「這個又不是什麼單一活動造成的」、「很謎，那天好像沒有辦什麼活動，也許是因為政府沒辦活動所以才會十萬人到那邊」、「根本沒有主辦人吧」。

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