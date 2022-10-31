梨泰院只有137名警察！網質疑和「尹錫悅維安」有關　警方駁斥假消息

▲外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發駭人聽聞的「踩踏悲劇」，最後導致154條性命慘烈犧牲。外界指出，政府與警方明知道當天會聚集10萬以上人潮，派出的警察卻只有137人，其中多半只負責揪出性騷、偷拍、掃毒等任務，和往年800名警力截然不同。部份人士認為，其他警力早被派去負責總統尹錫悅每天的維安工作。對此，南韓警方也有話要說。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓多處網路論壇與社群媒體平台紛紛出現一篇「想要核實新聞」的文章，內容的最初來源為論壇Theqoo一篇不標明出處的網友匿名發文，文中指出往年萬聖節梨泰院皆部署800多名警力，然而今年卻只有200名警力，質疑政府在維安工作上明顯不足；不過事實上，事發當天的萬聖節已經部署137名警力，是往年的2倍以上。

該篇匿名發文甚至在問答形式中，甚至將尹錫悅指為梨泰院慘案的罪魁禍首，認為隨著尹錫悅兌現承諾將總統辦公室從青瓦台遷移植至首爾市龍山區後，導致龍山區（梨泰院的所在地）警察當局必須每天派遣人力維護尹錫悅從瑞草洞住宅上下班。

該則報導分析，往年派出800名警力維安，其實是一項「假消息」。

因為「800名規模警力」的消息來源，應該是援引自2020年的新冠肺炎相關報導，當年的報導指出防疫當局與警方為了遏制新冠疫情擴散，於是決定攜手共組聯合檢驗班，在萬聖節周末深夜在首爾梨泰院、江南站等娛樂場所雲集的地區，針對店家是否配合防疫措施進行巡邏，其所指的800名人力，並非全部都是警察。

至於龍山區當地警察都被派往負責尹錫悅維安的消息，警方則澄清，「總統辦公室的維安工作同樣比照過去青瓦台，是由專門負責維安的警察部隊擔當，而非由龍山警察署負責，警察部隊和龍山警察署無關（互不隸屬）。」

根據《韓民族新聞》，29日當晚部署在首爾市龍山區梨泰院洞的警察為137人，其中只有58人穿警察制服，其他人皆為便衣警察。警方也公佈過去梨泰院萬聖節時的維安警力，其中2021年85人（另外部署負責防疫的警察官機動隊3中隊）、2020年38人（另外部署負責防疫的1中隊）、2019年39人、2018年37人、2017年90人。

另外，韓媒《紐西斯通訊社》指出，南韓行政安全部長李祥敏昨（30）日在會議上坦言，「就算事先部署好警力，恐怕仍是無法阻擋梨泰院悲劇發生，這根本不是分配好警消就能夠解決的問題」，他表示今年的人潮與往年相比並不會特別多，且29日當天首爾光化門前有保守、進步派主辦的政治集會，導致分散的警力無法一時半刻便被分配前往梨泰院。