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社畜小白必學！5招在公司訓練「觀察力」　從簽名欄看出對方的自尊心

文／Workworks職場人

剛出社會的社畜小白該如何掌握主管的心呢？其實從人和人之間的應對退和一些小細節，就能判斷出對方的性格和地雷囉！這回編輯就要來和大家分享《日本頂尖執事教你察言觀色的28堂課》書中的「5招在公司訓練『觀察力』」！靠著日常對細節的觀察，讓你在職場中暢行無阻。

訓練「觀察力」方法

1.從皮包、名片夾與文具，判斷對方對於工作的自豪程度

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▲5招在公司訓練『觀察力』。（圖／Unsplash，下同）

職場人可以從對方是否選擇符合TPO（時間、地點、場合）的物品來判斷，像是要簽訂一個重要合約時，身上卻帶著一隻活動贈品的原子筆，或是沒有使用名片夾，而是從包包的一隅拿出名片等行為，皆代表著對方對工作的自豪程度相當地低。相反地，會搭配TPO且選擇獨具品味物品的人，對工作的自豪程度也相對地高。另外，編輯也要提醒在分析時，要注要的是講究程度而非價格高低！價格高不代表就是好的東西喔！

2.透過約見面的日期與時間，探視對方的認真程度

把見面行程安排在週一或週五代表對方是認真的？週一是一週中精神、體力都相當充足的一天，而週五則是隔天休假，可以不用在意後面的時段。另外，選擇的時段也非常重要！作者提及了約在X點30分這個時間，其實證實了對方的不重視，就像在說只需要和你見面30分鐘就足夠了。職場人們在邀約對方時，也可以試著給出不同日子及時段，例如：週一的下午四點、週五的上午八點等供對方選擇，依照對方選擇的時段，也能從中觀察出重視程度。

3.從電子郵件的簽名欄，看出對方的自尊心高低

作者在書中說道，拘泥職稱等同於「自我表現」的象徵，而真正的名人是不會特別把頭銜亮出來的！職場人們可以先確認對方的簽名欄，是否有對方的職稱頭銜、秘書的聯絡方式。若是發現有職稱頭銜的情況，就要知道對方可能具有極度難纏的性格，也需小心對待；如果是出現秘書的聯絡方式，就要提高警覺了，因為這透露出「你不要直接和我聯絡，請透過秘書安排」的訊息，千萬要謹慎處理，以免犯下大錯！

4.從名片內容，看出對工作的責任感

靠著一張名片就能看出對方或公司對工作的態度！職場人們可以在收到名片的當下，確認看看對方寫在名片上的資訊，若是缺少了「手機號碼」這一項，有可能是表示不想在私人時間處理公事，但若是公司制式的名片，就不列入這樣的討論中囉。另外也能從名片來分析公司的立場，例如：印有「環保標誌」來宣揚公司的環保主張、聯絡電話若只印了可以阻擋騷擾和客訴的總機號碼，則代表這家公司更重視員工。

5.做筆記就會看出本質

會議中除了有重要的意見外，也會有不少的情緒性發言、不必要的補充等，若是屏除這樣雜音，就可以直接了當的理解這個會議的目的，所以能夠做出完善的筆記，也是個幫助你訓練出觀察力的方法之一。編輯也推薦職場人們可以培養「寫日記」的習慣，透過簡單的書寫反省自己，重新檢視事物的本質，也能成為活用在職場的秘訣喔

在《日本頂尖執事教你察言觀色的28堂課》中，作者新井直之作為具有三十年豐富經驗及專業知識的頂尖執事，透過日常生活中經常遇到的情況，教導讀者如何培養出「觀察力」、「分析力」、「假設力」這三項能力。讓你在面對職場、人際、家庭關係時，都能巧妙的察覺出藏在細節中的魔鬼！

source：博客來

【延伸閱讀】

避免投資失敗必杜絕「3大NG行為」：建立自己的買股原則，不要因他人的言語動搖

原來職場也有PUA？一次看懂何謂「職場PUA」，勿把別人的負面情緒合理化！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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