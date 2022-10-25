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一次看懂！原來職場也有PUA　千萬不能去習慣「別人的負面情緒」

文／Workworks職場人

職場人們有聽過「PUA」嗎？所謂的「PUA」是英文「Pick Up Artist（搭訕藝術家）」的簡稱，本來是指運用行為和心理誘導對方發生關係的搭訕套路，後來演變成兩性之間、上對下的一種情緒操控。而近年來，大家也紛紛開始關注職場上的PUA，這次編輯就來為大家介紹「職場PUA」！

職場PUA的各種樣貌

▲認識職場PUA（示意圖／Unsplash，下同）

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在職場的PUA中，最常見的不外乎就是「不斷否定你的表現」，這樣的做法不但會讓你喪失自信，進而順從主管的指令。另一種則是「否定你的個人特質」，像是抨擊你做事沒效率、學習能力怎麼那麼慢等人身攻擊，當你聽見越來越多這樣的批評時，也會開始產生自我懷疑。還有一種是「扭曲價值觀」，藉著「這是讓你有學習的機會」當成理由，來找你的麻煩，例如把自己份內的工作丟給你做，更有可能淪為「被壓榨」。另外也有因老闆肯定你的做事能力，順勢增加你的工作量，而導致的職場PUA喔！

主管真的在PUA你嗎？

不論職場人們正在經歷著怎麼樣的PUA，切記「不要把所有負面情緒合理化，並認為一切都是理所當然」！若你對當下的情況感受到不適，就請相信你的直覺，它正在告訴你這個環境是有問題的，千萬不能去習慣。不過，編輯也要提醒大家，有感知並不代表要做出相應的反擊，而是要先了解事情的全貌，才能區別是主管刻意在刁難你，還是你的能力不足。

處理職場PUA的方法

若職場人們確定自己經歷了職場PUA，首要的解決步驟是「保存紀錄」，把當下的感受記錄下來，也是為確保記憶的扭曲或情緒化地把事件誇大。接下來你得「讓別人知道」， 一方面是吸取對方較客觀的觀點，幫助你作出合適的判斷，另一個目的也是幫自己累積人證，獲續未來這些人也能幫上你的忙。

在《午夜時分的心理課》書中，作者黃揚名將人生的各種面向大致分成了，自我、人際關係、職場和情感，用淺顯易懂的文字及真實案例，讓你找回人生的可能，擺脫長期苦惱的人際、兩性關係，或是被情緒勒索而產生的負面能量，成為職場人們的生活助力！

source：博客來

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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