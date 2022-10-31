梨泰院「報復性萬聖節」154死　醫籲去大型活動先看這6點

記者陳俊宏／綜合報導

南韓梨泰院29日發生萬聖節恐怖踩踏事件，釀成154人死亡、149人輕重傷。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，參加大型聚會要注意6點，包括地點、目的、規模、參與者、持續時間和氣候。

黃軒在臉書說，這是南韓開放疫情後的第一次萬聖節，報復性大型群眾集會（Mass Gathering ，MG）一開始就是典型安全失控，殊不知只是單純大型的人聚集，沒有風險管理，其實是一種危險行為聚會。

▼萬聖節活動變調宛如煉獄。（圖／路透）



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黃軒表示，人擠人、人貼人在一段時間、一個有限空間，基本上就是危險，那是叫「擠壓」，只要有一個人不小心跌倒，就會有連鎖反應的推倒踩踏現象，這些在國內外都常看到大型群眾集會人踩人、人擠人的死亡。

什麼情況才叫大型群眾集會？黃軒指出，傳統上定義人數超過1000 人，在特定地點和時間內，為了特定集會活動聚集；儘管如此，大多數已發表的文獻都是定義，超過2.5萬人參與的大型活動，才是大型群眾集會活動。

黃軒提到，美國國土安全部（United States Department of Homeland Security) 告訴大家，群眾集會可以根據大型活動的地點、目的、規模、參與者、持續時間和環境氣候，可以有效事先知道自己去參與的大型活動安不安全？

►地點：

你要去的大型活動在室內或室外舉行？食物、水和衛生設施可能情況如何？

►目的：

群眾聚集活動可以是政治的、宗教的、社交的或運動的，這些活動會影響參與者情緒激動，而忘了自身有人擠人的危險。

►規模：

你參與的聚會是超過千人（超過1000人）或萬人（超過2.5萬人）規模？群眾集會的人群密度愈來愈高，密集的人群疾病傳播病毒肆虐，愈容易或引發騷亂或人群擠壓災難機率愈高。

►參與者：

和你參與者是一個獨特的人群，例如某宗教或某政治團體，例如是一群老年人，他們正試圖在生命盡頭，去完成一次宗教朝聖活動之旅，這代表老人疾病突發事件會上升。大型參與者如果可能涉及酒精或藥物使用，這會更使你參加的活動，變成極危險的犯罪行為活動。

►持續時間：

當活動拉長到深夜，事件持續的時間愈長，當地資源就愈有可能被耗盡並變得緊張，例如夜間的醫療工作人員減少了，突發狀況增加，其實危機更增加了。

►氣候：

你要去參加的群眾集會，也會受當地氣候變遷的影響，天氣、繁忙的旅程和其他因素會影響群眾集會的能力，太冷、太熱，太乾、太潮濕都會令大型活動的人，變成大型忍受不了環境影響的人群。

▼這場活動湧入10萬人。（圖／路透）

黃軒表示，以南韓為戒，該場合沒有控制人數，短時間大量人潮湧入，狹窄空間的一個巷內湧入近10萬人，沒有出入人潮管控機制，大量裝扮鬼面具聚集，緊急狀況一時也分辨不清是誰了，活動一直拉長到深夜，人群聚集愈來愈多，大家都很興奮不已，也忘了安全防護。

黃軒指出，密集的人群容易引發騷亂或人群擠壓災難機率愈高，依照往前推進踐踏，參與者的情緒激動更忘了自身有人擠人的危險，人群密度高形成骨牌推倒的效應，導致人群因摔倒的壓力而致死。

黃軒說，隨著人群移動，前方的被阻擋，後方不知情的群眾仍會繼續向前推擠，而在人群裡難以判斷當時情況，就在混亂之中，釀成反覆踩踏推擠的事故。

▼事發在一條斜坡窄巷。（圖／達志影像／美聯社）



黃軒提醒：

1、國界開放，不是危險解放：各國的旅遊業短時間內，預計一定是大量人群聚集在某個旅遊勝地，但你在旅遊時刻，你怎麼會意識到「國界開放不是危險解放」呢？

2、年底大選，年底節慶活動：一些大選，例如馬來西亞11月19日大選，這些都是因政治團體造勢大會的活動，造成了人潮擁擠的情況。年度慶典佳節例如聖誕節、新年假期，這些幾乎都是易合乎大型群眾集會的時機。

3、世界衛生組織（WHO）不再以多少人數集會，才算是大型群眾聚集，而是將大型群眾集會定義為，「只要參加的人數足以使社區、城市或國家緊急狀態，都會算是有組織的大型群眾集會，而造成現場人員大量受傷事件，都是一件社會的大事件。」

黃軒寫道，也就是說，即使少量的人數在聚會，如果不考慮自身安全，其實聚會都是危險的！更何況現在整個地區疫情大流行警訊尚未解除呢！之前已經告訴大家，人類大型群眾集會除了造成人踩人慘劇外，還有很多傳染性病毒會大量傳播到你身上，而你會把這些病毒帶回家，傳染給你的家人、朋友、同事們…

黃軒提到，在COVID19病毒的大流行在地球上未解除前，任何大型群眾集會或許對全球健康安全，就是一種危機。

►本文獲得黃軒醫師授權。