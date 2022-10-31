20歲愛女魂斷梨泰院！通話紀錄心碎　爸媽打30多通電話訊息無回音

▲梨泰院30日凌晨，許多爸媽趕來只見到兒女冰冷的遺體。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓梨泰院29日發生萬聖節恐怖踩踏事件，其中一名女性死者的父親回憶起前一天，女兒打來說要去梨泰院見朋友，當晚事發他立刻打10多電話，又發了至少20則訊息給女兒，卻怎麼也聯繫不上，匆匆趕來首爾後，見到的是一具冰冷的遺體。母親看著女兒的照片許久，難過地說這麼漂亮的孩子，再也不能活著見面了。

韓聯社報導，梨泰院踩踏事件已知死亡增加至154人，其中多為青少年和未滿30歲的年輕女性，事件中男女死亡比約為1比2。父母紛紛從各地前往位在首爾龍山區的梨泰院尋找兒女下落，迎接他們的卻是不幸的消息。

一名來自光州的20多歲女性死者，今年2月才搬到首爾一個人生活，放假常回到家鄉探望父母。29日當天她打電話給父母表示，剛考完試要和好朋友去梨泰院玩，下禮拜就要回光州的家。

父親晚間得知梨泰院爆發大規模踩踏後，立刻撥打電話給女兒，手機的通話紀錄顯示全進了語音信箱。他在30日凌晨2時40分至3時50分間，撥打了10多通電話，發送20幾則訊息，沒有任何回音。女兒手機顯示最後的所在位置就在梨泰院。

父母報案後立刻搭上火車前往首爾，他們四處尋找，終於找到女兒時，已是一具冰冷的遺體，身上毫無CPR的痕跡，顯示在死亡前的最後一刻，沒有任何人試著救活她。

心碎的父母帶著女兒的遺體回到光州，母親盯著手機的愛女的照片，久久無法移開目光，「孩子真漂亮，正值青春的年紀，還有很多事情要去經歷」，她說再也看不到女兒了，得讓她離開了。