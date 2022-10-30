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颱風奈格暴雨襲釀48死！菲律賓南部100多戶遭埋　未尋獲遺體

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

▲颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透，下同）

中央社

奈格颱風昨天橫掃菲律賓帶來猛烈雨勢，洪水及土石流導致至少48人身亡、22人失蹤。南部北馬吉丹奧省山區傳出100多戶民房遭掩埋，但未尋獲遺體，無法確認傷亡情況。

奈格颱風昨天通過菲國首都馬尼拉和周邊省分。強風和雨彈狂襲下，馬尼拉國際機場昨天下午4時到晚上10時暫停班機起降。

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

位於馬尼拉都會區東方的黎薩省（Rizal）肯塔鎮（Cainta）居民安東尼奧（Dan Antonio）說，洪水湧入他家大門，水深及膝，他們一度擔憂是否需要撤離避難。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，奈格颱風造成575起事故、48死、40人受傷、22人失蹤。颱風影響93.2萬人，近36.5萬人被迫撤離家園，房屋受損金額達3895萬披索、農損近5500萬披索（約新台幣3046萬元）。

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，生還者說，位於菲南穆斯林民答那峨莫洛國自治區（BARMM）的北馬吉丹奧省（Maguindanao del Norte）米南達山（Minandar）山腳下，有100多戶民房遭掩埋。

不過，截至昨天，當地災防單位仍未尋獲罹難者遺體。

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

這次颱風傷亡集中在莫洛國自治區。自治區內57萬8258人住家被洪水淹沒，北馬吉丹奧省至少40人罹難。

新聞網站Rappler報導，莫洛國自治區官員曾就奈格颱風來襲提出警示，但未預期到自27日颱風外圍環流會帶來暴雨，洪水和土石流導致重大傷亡。

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

莫洛國自治區內政部長辛納林博（Naguib Sinarimbo）說，由於莫洛國自治區不在氣象預報的颱風預期路徑上，他們只預期颱風會帶來「尋常的淹水」，「我們沒有預料到山洪」。

他表示，從山脈傾瀉而下的洶湧洪水破壞力驚人。「河流附近被淹的村莊沒有傷亡。罹難者是住在山坡附近的人。」

針對暴雨釀成慘重災情，菲律賓社會福利及發展部（DSWD）已發放2230萬披索援助給災民，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正考慮是否宣布菲國進入長達一年的災難狀態。

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

▲▼颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死。（圖／路透）

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