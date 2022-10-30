奈格+東北季風共伴效影響　台7線百韜橋至英士路午後恐封路

▲奈格颱風影響，台7線百韜橋至英士路段將持續強降雨，不排除今日午後預警性封閉。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

台7線百韜橋至英士路段，受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應強降雨作用影響，今（30）日午後不排除預警性封路。

公路總局表示，依中央氣象局預報，奈格颱風環流及東北季風共伴效應作用，依氣象預判今(30)日下午起至11月1日中午受其外圍環流雲係漸移入及東北風增強影響，環境水氣豐沛，宜蘭縣大同鄉台7線轄區為迎風面，山區將易有強陣風及劇烈降水現象，並有短時豪雨(100毫米/3小時)發生之機率，降雨達大豪雨(350毫米/24小時)或超大豪雨等級。

而第四工處獨立山工務已預先在北橫公路台7線沿線進駐搶災機具及警戒人員，今（30）日北橫公路牛鬥路段已有間歇性大豪雨(牛鬥雨量站339毫米/24小時) ，工務段已通知並調查英士山莊(員工5人)、棲蘭山莊(滯留人車:30人、11車)、武陵農場(滯留人車:230人、55車)、富野武陵酒店(滯留人車210人、50車)、福壽山農場(滯留人車:280人、145車)、梨山賓館(滯留人車:270人、130車) 、太平山森林遊樂區(封園至31日)，並已預告通知觀光旅遊地區遊客提前離開、或改行替代路線由台7甲線梨山至台8線大禹嶺至台14甲線往南投方向；另詢各觀光旅遊地區民生物資仍充足。

依氣象情資今日下午後至11月1日雨勢將更劇烈，將視雨情發展及路況情形，不排除針對北橫公路台7線85.5k至94k(百韜橋至牛鬥)實施預警性封路。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路總局敬祝大家行車平安！