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奈格「豪雨紫爆發白」何時雨停？下波冰雨接力　北台又濕涼19°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲奈格颱風持續向西移動 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第22號輕度颱風「奈格」（Nalgae）目前位在南海，中央氣象局表示，雖然路徑西偏，影響台灣機率低，但受颱風外圍環流加上東北季風增強，易有短延時強降雨，持續針對北北基宜花東6縣市發布「豪雨特報」，未來兩天將有豪雨以上降雨發生，持續到11月2日（下周三）降雨才會趨緩，不過下一波東北季風將於下周末報到，再度轉雨降溫，低溫下探19度。

氣象局預報，奈格颱風外圍水氣逐漸從東南部接近台灣，今晚到31日（下周一）迎風面雨勢持續增大、各地降雨，機率提高，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部豪大雨發生機率，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，中南部地區也會有局部短暫陣雨。

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▼奈格外圍環流＋東北季風，帶來連2天豪雨「紫到發白」。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

另外，除了一路向西的奈格颱風，菲律賓東南方海面上有另一個低壓系統形成，因所處環境風切大，雲圖可以看到裸露的低壓中心。局長鄭明典也依照衛星雲圖發文稱「追蹤雲團的分道揚鑣」，繪出了奈格西偏、另一雲團從台灣東邊北上的路線圖，他指出，原先針對奈格的預報路徑各國有分歧「總有個道理」，這應該是颱風結構影響路徑的範例，颱風結構和強度還很有挑戰性，這個現象還會持續發生。

▼鄭明典：追蹤雲團的分道揚鑣。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

氣象局指出，11月2日東北季風影響，各地早晚稍涼，不過颱風逐漸遠離，迎風面北東地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。3日（下周四）東北季風稍減弱，僅北東仍有局部短暫雨，4、5日（下周五、六）另一波東北季風影響，天氣稍涼，北東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，目前奈格中心已經通過呂宋島，在颱風往西北的路上，對台灣的威脅也將逐漸減小。不過11月4日，台灣仍受環境東北風水氣較多影響，迎風面的北部、東半部地區，有較顯著的雨勢，南部則多雲有零星短暫陣雨，中部地區是多雲到晴山區有零星短暫陣雨。5日東北季風將再增強，迎風面的北部東半部地區，仍是維持著多雲到陰有短暫雨的天氣，中南部地區則是多雲到晴的穩定天氣，各地清晨低溫的狀況要多留意。

▼氣象局未來一周天氣預報：

●10/31～11/1（周一～二）颱風外圍環流影響及東北季風增強 －
北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。
北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

●11/2（周三） 東北季風影響
11/3（周四） 東北季風稍減弱－
降雨稍減，風雨稍歇
宜蘭仍有局部大雨
北部、東半部及中南部山區有局部降雨
高溫在週四稍回升2~3度

●11/4~11/6（周五～日） 東北季風影響－
迎風面北部及東半部容易降雨
中南山區仍有零星短暫陣雨
其他地區以多雲到晴的天氣為主
低溫也下降2～3度，中部以北、宜約19～21度

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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