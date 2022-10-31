請喪假被「情緒詞語」狂噴！主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

▲原PO想請喪假，卻被主管反問人力問題。（圖／翻攝爆料公社粉專）



記者鄒鎮宇／綜合報導

親人離世要趕回家處理後事，想不到請喪假卻被主管狂嗆。一名網友表示，他的岳母近日過世，在工作群組跟主管請假時，被對方狂罵並嗆「你是叫我自己想辦法的意思？」等，讓他非常無奈。

該名網友的PO文及對話截圖被轉至「爆料公社」臉書粉專；他表示，他的岳母過世，因此想提前跟主管請喪假，沒想到對方認為他的態度有問題且人手不夠，讓他無助地詢問，「請問一下，大家教教我該如何處理，感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對話顯示，原PO表示他11月11日要參加岳母的告別式，因此晚上無法值班。主管看到則回「你這樣是叫我自己想辦法的意思？」原PO說，「不是阿...當天告別式，我只是提前告知喪假，當天無法（值班）啊」。

「所以？我去找人？」主管開始反問，原PO則回「難道家有喪事...不能請假？」主管則說「我也沒有辦法幫你值班？怎麼辦？所以我自己想辦法？你不行，就是我自己處理？你的處理態度是這樣？」

聽到人力問題，原PO無奈地說，「所以我才提出來啊」，「你是主管尊重您啊，提前告知」，「難道告別式我也不去？今天移靈，我也是先走趕快來上班啊」。然而，主管沒有諒解，反而繼續追問「然後？沒有人值班，我自己的問題？是嗎？」「你了不起，我不是人，是吧？」

▲網友認為主管面對問題的處理態度跟說話方式都不太適宜。（圖／翻攝爆料公社粉專）



該文貼出後吸引近萬名網友按讚留言，「真心覺得上天要保佑有些人在自家遇到喪事的時候，都不會被別人殘忍以及無理的對待」、「如果主管沒有辦法找到人，主管就要去代班。因為這又不是無理由請假的」、「我老公是主管，因為沒有人，所以他連上17天了」、「回他，對啊，就是要你自己想辦法啊，不然主管我來當…辦法我來想」、「這種公司肯定留不住人才，流動率肯定超高，有那麼雞歪的主管不如不要幹了」、「保留對話，去勞工局申訴搞主管ㄧ下，公司高層為了甩鍋，肯定叫那咖效主管自己背黑鍋」。

也有人說，「我猜，主管的意思應該是指『你要請喪假，先找好職務代理人，再來告訴他』，不過主管說話的方式真讓人覺得不舒服」、「只能祝福他們家都不要死人了啊」、「我哥的公司還會派人到場上香欸，差好多啊」、「怎麼會有主管問下屬怎麼辦」。

據悉，勞基法第43條對於喪假規定，父母、養父母、繼父母及配偶過世，喪假可請8日；祖父母、外祖父母、爺爺奶奶、配偶父母過世，喪假可請6日；曾祖父母、兄弟姐妹、配偶祖父母過世，喪假可請3日，且喪假期間薪資須照給，不扣全勤。

若雇主不給請喪假，勞工可先向內部機關、人資溝通，依然不行就向勞工局或勞動局反應，屆時雇主可能面臨2萬至100萬元的罰鍰。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完