梨泰院救災簡報「手拿麥狂抖」！消防署長疑有創傷…蘇一峰揭原因

▲南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件，造成逾150人死亡。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日深夜爆出恐怖意外，造成逾150人身亡，事後召開記者會，消防隊隊長說話時，握著麥克風的手卻不斷顫抖，引起廣泛討論。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰回應，更有可能的原因，其實是救人導致肌肉過勞。

梨泰院的恐怖死傷意外爆發後，引起各界熱烈討論，也有不少台灣人分享當地的恐怖狀況，一出地鐵站就會不斷遭到推擠、踩腳，後來是到附近的咖啡廳等候，才逃過一劫。

恐怖事故發生以後，當地召開記者會，由消防隊進行事故簡報。不過，在報告過程中有人發現，龍山消防署署長（音譯，최성범）講話時語氣平靜，拿著麥克風的手卻不斷顫抖，形成了強烈的對比。

이태원 사고 브리핑 중 용산소방서장님의 침착한 목소리와 상반되는 마이크를 잡은 손



현장에 있었던 모든 사람들의 트라우마가 걱정된다. 오늘 현장에 투입 된 모든 인력들의 사고 후 트라우마 관리는 나라에서 꼭 책임지고 지원해줬으면 pic.twitter.com/R2CjSk79xo — 비치 (@savehanwomen) October 29, 2022

因此，也有韓國網友擔憂，在事故現場的人可能心理會受到創傷，希望國家能替投入現場救災的人員提供相應醫療，以及後續創傷追蹤。

針對手部顫抖的狀況，蘇一峰則認為，有韓國媒體報導這種情況是「害怕」，但還有另一種原因，就是一直拉人、救人以及CPR導致肌肉過勞，最後手就會忍不住顫抖，這種原因更有可能，「很多醫護CPR時都有這樣的經驗。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完