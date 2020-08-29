嘉義長庚癌友歌唱才藝比賽　鼓勵唱出希望

▲嘉義長庚癌友歌唱才藝比賽。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院為關懷癌症病友給予正面能量，29日於院內第二國際會議廳舉辦癌症病友音樂才藝比賽，讓癌友們能有展現自我的機會與圓夢的舞台。今年的音樂才藝比賽也邀請台語金曲歌王謝銘祐及台語歌手林喬安擔任傳愛大使，以音樂拉近距離，唱出希望的歌聲。

▲嘉義長庚院長楊仁宗鼓勵病友以歌唱走出自我。（圖／嘉義長庚醫院提供）

院長楊仁宗表示，今年遇疫情但也不能阻擋對癌友們的關懷，癌症病友抗癌的辛苦歷程是需要給予不斷鼓勵的，期待透過舞台讓癌友有機會盡情展現自我、分享經歷。活動過程皆遵守防疫新生活運動，也讓癌友能安心表演，與會家屬也為自己摯愛親人鼓勵與打氣。

▲嘉義長庚癌友上台歌唱。（圖／嘉義長庚醫院提供）

活動中除了嘉義長庚醫院病友外，亦邀請聖馬爾定醫院的病友共同參與，共10組抗癌鬥士用歌聲展現自我及分享抗癌經過，其中有4組參賽者他們身體已有多處轉移或2處以上的癌症，但他們不畏懼正與疾病搏鬥中。

嘉義長庚醫院30歲罹患血癌的小安，獻唱江蕙的「我愛過」這首歌，感謝天地賜給他一個愛過的機會，也因為治療過程中有家人及女友的陪伴加上音樂的撫慰，讓自己勇於度過每一次的化療與放射治療。

另一病友阿傑罹患肺腺癌，因癌症導致呼吸不順、體重減輕讓他的歌唱夢更加辛苦，但阿傑不畏懼呼吸困難的阻礙，努力練唱並成為街頭藝人，希望藉由參加比賽鼓勵更多的癌友們勇敢面對。

公益大使林喬安獻唱「心情歌路」，鼓勵每位癌友用音樂唱出自己的心情與歌曲；活動尾聲也由金曲歌王謝銘祐帶領的麵包車樂團熱烈演出，讓活動進入高潮，用台語歌曲與在地文化的結合，讓每位病友家屬能聆聽到一場溫暖的音樂饗宴。