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嘉義長庚求提高診斷率　成立全國第一個骨髓增生性腫瘤中心　

▲▼骨髓增生腫瘤治療 。（圖／長庚醫院提供）

▲骨髓增生腫瘤治療可用藥物治療 。（圖／長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

41歲的黃小姐大約一年多以前，開始出現全身性皮膚搔癢、食欲不振、失眠等症狀，看皮膚科及服用多種藥物，都未見改善。後來因為健檢報告指數異常，轉介到嘉義長庚血液腫瘤科陳志丞醫師門診就醫，確診罹患骨髓增生性腫瘤(MPN)，所幸經過藥物治療，病情已經穩定，臨床症狀也大幅改善。

▲▼骨髓增生腫瘤治療 。（圖／長庚醫院提供）

陳志丞說明，骨髓增生性腫瘤是因造血幹細胞基因突變而導致的惡性血液腫瘤疾病，患者可能產生的臨床症狀包含搔癢、腹脹、食慾不振、盜汗、失眠、及體重減輕等；此病很容易產生血管栓塞的併發症，包含腦中風及心肌梗塞等，也有比較高的風險產生急性血癌及次發性骨髓纖維化的轉變，由於症狀大多不明顯，許多患者往往罹病多時，產生嚴重併發症才被確診出來，也因此耽誤治療之黃金時機。

陳志丞指出，現今歐美先進國家，已有大型醫院成立以骨髓增生性腫瘤為主題之醫療研究與治療中心，目的除了提升民眾對疾病的認知之外，同時著重於提供患者整合性醫療與專業衛教，以及對醫護專業人員之教育訓練，希望能提升疾病治療成效。另一方面，藉由治療中心專注於此特殊疾病研究計畫進行，建立數據庫和組織庫，以進一步了解這類疾病，並將新發現應用於開發診斷與治療方式。

▲▼骨髓增生腫瘤治療 。（圖／長庚醫院提供）

院長楊仁宗表示，陳志丞醫師多年來致力於骨髓增生性腫瘤研究，目前擔任中華民國血液病學會理事，為相關領域之翹楚。有鑑於台灣骨髓增生性腫瘤疾病之診斷與治療需求目前尚未被完全滿足，病人無法充分取得專業衛教資源，且診斷後在治療及疾病監測上的資源也較為不足，因此結合醫院內的團隊力量成立骨髓增生性腫瘤治療暨研究中心，希望透過此中心與相關廠商進行合作藥物與治療方式研究，攜手共同為患者服務。目前已與藥華醫藥股份有限公司合作，搭配嘉義長庚相關臨床治療豐厚的學術研究經驗，希望可為雲嘉南民眾帶來治療新契機。

陳志丞表示，用於骨髓增生性腫瘤診斷及追蹤的「競爭型等位基因特異性之定量式TagMan雙重PCR測定法」，已於2021年12月獲頒國家新創獎，目前申請專利中。希望治療暨研究中心成立後，可以利用此一新穎的診療技術，提升診斷之正確性，推翻「緩解症狀」的被動治療思維，改以「治癒」為目標的嶄新治療方針，更能與國際臨床領域接軌。

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