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警包庇女友經營應召站　判刑10月確定要入獄…31年退休金沒了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑10個月確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。他因入監服刑面臨退休金可能不保，以檢察官指揮程序有瑕疵等理由提起抗告，要求法官准予易科罰金，被法官駁回。

這名員警2017年起包庇女友經營應召站，以手機翻拍警方擴大臨檢及取締酒駕勤務表給女友，以免應召站人員被查獲，另以查捕逃犯、失蹤人口等不實理由，利用警用系統查詢他人個資，遭檢方起訴。

屏東地院審理以他包庇他人圖利媒介性交、猥褻罪，判處有期徒6月；以公務電腦查詢他人個資，犯公務員登載不實準文書罪，處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，因其公務員身分加重其刑，均不得易科罰金，且身為警察長時間包庇女友媒介性交、猥褻犯行，敗壞官箴，亦未宣告緩刑。他不服上訴遭駁回，判刑確定，必須入獄服刑。

他以「我知道錯了，我一直有在懺悔，因為我媽媽有直腸腫瘤，要我的照顧，我當公務員一輩子了，我很後悔我這樣做，請檢察官讓我聲請社會勞動，不然我的退休金就完全拿不到了」等語，要求檢察官准予易服社會勞動，遭檢察官駁回。

他不服，以檢察官事前並未通知他到案說明或給予異議人陳述意見之機會，即逕予否准異議人易服社會勞動，其執行指揮程序顯有瑕疵，提出抗告；屏東地院審理認為，執行檢察官已具體說明不准異議人易服社會勞動之理由，並無逾越法律授權或專斷等濫用權力之情事，難謂執行檢察官之執行指揮有何不當，法院自應尊重檢察官之裁量權限，而無從介入加以審駁回該抗告。

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