西寧突擊封城！清潔工打掃ing「遭封死在公廁中」當地人怒揭慘況

▲西寧清潔工被封在公廁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸堅持「動態清零」，防疫悲劇不斷上演。青海省會西寧市近日突擊封控，導致大批當地民眾紛紛網上求救，控訴遭到被野蠻封控，因此挨餓或無法求醫等。還有西寧人貼出照片顯示，馬路上有清潔工被封在公廁中，只能由人從鐵窗送飯進去。

10月20日，位於青海西寧城北區的西寧市青藏高原農副產品集散中心發現3例確診病例，截至25日，累計發現92名無症狀感染者，主要流行毒株為Omicron BA.5.2進化分支。

10月21日中午12點30分左右，官方對主城區全面實行居家工作生活管理措施。由於封控突然，大量商店關閉，導致很多家庭蔬菜等生活必需品準備不充分。連日來，當地網友使用標籤「西寧防疫」在微博上控訴西寧人被封控的慘狀。

多個當地人痛批，買菜難、買菜貴、買菜排隊時間久。有人分享影片顯示，許多居民樓封樓，單元門被用鐵條卡死。還有網友絕望發文稱，「每個人都在艱難地活著」。

▲只能由人從窗口送飯進去。（圖／翻攝自微博）

網友「鱷魚米米果」還曝光圖文稱，「今天出去買菜還看到有環衛工（編按：清潔隊員）被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去，很慘。」​該條微博被萬人轉發和留言，不過目前已經顯示無查看權限。

網友看後爆粗口怒罵，「他媽的真的是離大譜了」、「他媽只會欺負老實人是吧」、「老百姓配合你們支持你們， 你們把老百姓封廁所裡！這是人能幹出來的事情？」、「就算隔離為什麼不能回家隔離？這是在幹什麼，羞辱人？」、「以人民為中心就是把人民封進廁所？？？尼瑪真是好樣的」。

還有許多網友憤怒抱怨，常態核酸無止境，「我們這邊常態化核酸都做了幾個月了，還有疫情我也沒想通，環衛工都是天天做核酸的，每天早上他們都是第一波來的，這麼幸苦，我真的是對這裡太失望了 」、「毫無疫情也要三天一檢，不做學校直接處分」、「我現在一個月做的核酸比2010年一整年做的都多……」。