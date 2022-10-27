　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西寧突擊封城！清潔工打掃ing「遭封死在公廁中」當地人怒揭慘況

▲▼西寧清潔工被封在公廁。（圖／翻攝自微博）

▲西寧清潔工被封在公廁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸堅持「動態清零」，防疫悲劇不斷上演。青海省會西寧市近日突擊封控，導致大批當地民眾紛紛網上求救，控訴遭到被野蠻封控，因此挨餓或無法求醫等。還有西寧人貼出照片顯示，馬路上有清潔工被封在公廁中，只能由人從鐵窗送飯進去。

10月20日，位於青海西寧城北區的西寧市青藏高原農副產品集散中心發現3例確診病例，截至25日，累計發現92名無症狀感染者，主要流行毒株為Omicron BA.5.2進化分支。

10月21日中午12點30分左右，官方對主城區全面實行居家工作生活管理措施。由於封控突然，大量商店關閉，導致很多家庭蔬菜等生活必需品準備不充分。連日來，當地網友使用標籤「西寧防疫」在微博上控訴西寧人被封控的慘狀。

多個當地人痛批，買菜難、買菜貴、買菜排隊時間久。有人分享影片顯示，許多居民樓封樓，單元門被用鐵條卡死。還有網友絕望發文稱，「每個人都在艱難地活著」。

▲▼西寧清潔工被封在公廁。（圖／翻攝自微博）

▲只能由人從窗口送飯進去。（圖／翻攝自微博）

網友「鱷魚米米果」還曝光圖文稱，「今天出去買菜還看到有環衛工（編按：清潔隊員）被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去，很慘。」​該條微博被萬人轉發和留言，不過目前已經顯示無查看權限。

網友看後爆粗口怒罵，「他媽的真的是離大譜了」、「他媽只會欺負老實人是吧」、「老百姓配合你們支持你們， 你們把老百姓封廁所裡！這是人能幹出來的事情？」、「就算隔離為什麼不能回家隔離？這是在幹什麼，羞辱人？」、「以人民為中心就是把人民封進廁所？？？尼瑪真是好樣的」。

還有許多網友憤怒抱怨，常態核酸無止境，「我們這邊常態化核酸都做了幾個月了，還有疫情我也沒想通，環衛工都是天天做核酸的，每天早上他們都是第一波來的，這麼幸苦，我真的是對這裡太失望了 」、「毫無疫情也要三天一檢，不做學校直接處分」、「我現在一個月做的核酸比2010年一整年做的都多……」。

▲▼西寧清潔工被封在公廁。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

手遊《羊了個羊》爆紅！背後公司「清倉式分紅」　1人拿走13億

西寧突擊封城！清潔工打掃ing「遭封死在公廁中」當地人怒揭慘況

停車場變臨時隔離點！蘭州人9ºC 低溫露天過夜　網：比想象嚴重

福州激增128例！下令「停止一切聚集性活動」　數百萬人做核酸

中共新版黨章把「台獨」視為清除對象　田飛龍：提升成黨歷史任務

「反台獨」首次寫入中共黨章　仇長根：顯示兩岸更加嚴峻危險

捉姦片！醫師夫車震「下空」護理師　正宮醫院前提親納妾

16名大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊　3天2夜費用曝光

中共「新修改」黨章全文公布　正式納入「堅決反對和遏製台獨」

鄭州男17樓垂降「斷繩摔死」　受不了清零封控想去買物資

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

手遊《羊了個羊》爆紅！背後公司「清倉式分紅」　1人拿走13億

西寧突擊封城！清潔工打掃ing「遭封死在公廁中」當地人怒揭慘況

停車場變臨時隔離點！蘭州人9ºC 低溫露天過夜　網：比想象嚴重

福州激增128例！下令「停止一切聚集性活動」　數百萬人做核酸

中共新版黨章把「台獨」視為清除對象　田飛龍：提升成黨歷史任務

「反台獨」首次寫入中共黨章　仇長根：顯示兩岸更加嚴峻危險

捉姦片！醫師夫車震「下空」護理師　正宮醫院前提親納妾

16名大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊　3天2夜費用曝光

中共「新修改」黨章全文公布　正式納入「堅決反對和遏製台獨」

鄭州男17樓垂降「斷繩摔死」　受不了清零封控想去買物資

《換乘2》崔怡賢退出後「素顏現身」近況曝　粉絲驚：終於出現了

陳時中大頭病難醫？黃珊珊：防疫成就靠台灣全民　不用往臉上貼金

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

一面倒？美國共44州支持費城人奪冠　美媒分析「三大原因」

韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

31到45歲愛網購！逾4成「一周買三次」　生活用品佔最大宗

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

李寧新品遭轟像日軍服　急於國際化落得兩面不討好

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

媽叫毛孩名都被無視！　喊「劉德華」2狗秒回頭

大陸熱門新聞

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

醫師夫車震護理師　妻醫院前提親納妾

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

反台獨首次寫入！　中共新修改黨章全文公布　

胡錫進：台灣死12479人　心態糾結

解放軍五年內攻台有時間表？　

台研究船遭日艦騷擾 陸外交部：不得干擾含台灣在內的中方船隻科考

23歲正妹腿酸就醫竟是汞中毒！一查竟是狂敷面膜惹禍

全球首架「4發動機」無人機首飛 承重及空間提升可提高偵蒐能力

3男被逼戴口罩吃飯　中共執法員拿斧頭狂劈

港鐵車廂驚現「草人」！網：玩超大

愛犬走失6年突找回家！主人一開門牠短腿衝刺撲來淚崩

中共黨章寫入台獨　仇長根：兩岸更嚴峻

更多熱門

相關新聞

福州激增百例本土！下令停止一切聚集性活動

福州激增百例本土！下令停止一切聚集性活動

福建省福州市近日突爆本土疫情，福州市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作應急指揮部26日宣佈，福州全市暫停舉辦一切文化、娛樂、體育、民俗、展銷促銷等聚集性活動，全體市民非必要不離開。此外，福州官方稱，已經建成了海峽奧體中心方艙醫院，隨時可以啟用。　

不畏疫情！東森自然美幫加盟主圓夢

不畏疫情！東森自然美幫加盟主圓夢

晶片惹的禍TOYOTA下修年產量目標

晶片惹的禍TOYOTA下修年產量目標

高雄「獨跌」地標社區是它　老司機洩：一樓一鳳壞行情

高雄「獨跌」地標社區是它　老司機洩：一樓一鳳壞行情

輕症免通報？醫：下場就是躺平「支持報疫情像播氣象」

輕症免通報？醫：下場就是躺平「支持報疫情像播氣象」

關鍵字：

西寧疫情公廁清潔工

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面